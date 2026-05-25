Uno sciame d’api può impressionare anche chi non ha paura degli insetti, soprattutto quando arriva all’improvviso e in un luogo inaspettato. È quello che è successo al largo di Rapallo, dove una barca a vela è stata invasa da un gruppo di api e il velista, spaventato, si è buttato in mare. Secondo quanto ricostruito, l’uomo è stato poi soccorso e l’imbarcazione recuperata, ma l’episodio riporta l’attenzione su una domanda molto pratica: cosa bisogna fare se ci si trova davanti a uno sciame d’api?

La prima risposta, per quanto possa sembrare difficile, è anche la più importante: non farsi prendere dal panico. Uno sciame non è automaticamente un attacco e nella maggior parte dei casi, le api non stanno cercando di pungere qualcuno, ma si stanno spostando insieme alla regina alla ricerca di un nuovo luogo dove stabilirsi.

Perché le api si muovono in sciame

La sciamatura è un fenomeno naturale, tipico soprattutto della primavera e dei periodi in cui le colonie crescono. Quando un alveare diventa troppo affollato o la colonia si divide, una parte delle api lascia il vecchio nido insieme alla regina. Prima di trovare una sistemazione definitiva, lo sciame può fermarsi temporaneamente su un ramo, una ringhiera, un balcone, una persiana, una barca o un altro punto riparato.

La scena può sembrare minacciosa perché il numero di insetti è alto e il movimento è molto evidente. In realtà, come spiegano gli esperti di apicoltura, le api in questa fase sono spesso meno aggressive di quanto si pensi: non stanno difendendo un alveare pieno di miele e covata, sono solo impegnate a proteggere la regina e a cercare una nuova casa.

Questo però non significa che si possa sottovalutare la situazione: le punture sono possibili, soprattutto se le api vengono disturbate, schiacciate, colpite o se una persona si avvicina troppo.

Cosa fare se si incontra uno sciame d’api

Se lo sciame arriva vicino a casa, in giardino, sul balcone o in un luogo pubblico, la prima cosa da fare è allontanarsi con calma. Non bisogna correre, agitare le braccia o cercare di scacciare le api: i movimenti bruschi possono aumentare il rischio di punture.

Meglio rientrare in un luogo chiuso, se possibile, e chiudere porte e finestre senza sbatterle. Se ci sono bambini, animali domestici o persone allergiche, vanno accompagnati subito lontano dall’area interessata. Chi sa di essere allergico alle punture di imenotteri deve seguire le indicazioni ricevute dal medico e, in caso di puntura o sintomi, contattare immediatamente i soccorsi.

Se lo sciame è all’aperto e non crea un pericolo immediato, spesso conviene semplicemente aspettare. Molti sciami si fermano solo per qualche ora e poi ripartono da soli. Se invece le api restano in un punto scomodo, vicino a un ingresso, una scuola, un locale, una strada o un balcone frequentato, è il momento di chiedere aiuto.

Chi chiamare: apicoltore, vigili urbani o vigili del fuoco

La figura più adatta da contattare è un apicoltore della zona. Gli apicoltori sanno recuperare gli sciami con strumenti adeguati, senza mettere in pericolo le persone e senza danneggiare le api. Anche le associazioni territoriali di apicoltori possono indicare un referente disponibile.

In alternativa, si possono avvisare i vigili urbani o il Comune, che spesso hanno contatti con apicoltori locali. I vigili del fuoco vanno chiamati soprattutto quando c’è un rischio concreto per la sicurezza pubblica o quando lo sciame si trova in un punto difficile da raggiungere, per esempio in alto, vicino a luoghi molto frequentati o in una situazione che impedisce il normale accesso a persone e mezzi.

Il principio è semplice: non improvvisare. Uno sciame va gestito da chi ha esperienza, perché anche un gesto fatto con buone intenzioni può peggiorare la situazione.

Cosa non fare mai davanti a uno sciame

La cosa da evitare assolutamente è tentare di rimuovere le api da soli. Non bisogna usare spray insetticidi, acqua, fumo, scope, bastoni o altri rimedi fai-da-te. Oltre a essere pericoloso, è anche dannoso per insetti fondamentali per l’ambiente e per l’impollinazione.

Non bisogna colpire lo sciame, scuotere il ramo o l’oggetto su cui si è posato, né provare a chiuderlo in contenitori improvvisati. Anche avvicinarsi per fare foto o video può essere rischioso, soprattutto se si resta a poca distanza e si finisce per disturbare le api. Il punto è non farle sentire minacciate: anche una puntura d’ape può diventare pericolosa, soprattutto in presenza di allergie o se a reagire è un intero sciame.

Quando il rischio aumenta

Uno sciame diventa più delicato ovviamente se entra in casa, se si ferma in una canna fumaria, in un cassonetto delle tapparelle, vicino a una finestra o in un punto di passaggio. Il rischio aumenta anche in presenza di persone allergiche, bambini piccoli, anziani, animali domestici o luoghi affollati.

In questi casi non bisogna aspettare troppo: meglio contattare subito un esperto e, se la situazione è urgente, le autorità competenti. Se invece lo sciame è lontano dalle persone, per esempio su un albero in fondo al giardino, può essere sufficiente delimitare la zona e monitorare la situazione fino all’arrivo dell’apicoltore.

La paura è comprensibile, ma le api non sono nemiche. Svolgono un ruolo essenziale nell’impollinazione e quindi nella tutela della biodiversità e di molte colture alimentari. Anche per questo, davanti a uno sciame, la parola d’ordine dovrebbe essere protezione: delle persone, prima di tutto, ma anche degli insetti.