Uno sciatore si è messo in salvo miracolosamente dopo aver innescato accidentalmente una paurosa valanga nei pressi del Red Mountain Pass, in Colorado.
La valanga avrebbe lasciato un campo di detriti profondo circa 3-4 metri ed è stata classificata come sufficientemente grande da seppellire o uccidere una persona, ma nessuno nella zona è rimasto ferito.
Quel giorno nella regione sono state segnalate circa 20 valanghe, alcune delle quali causate da sciatori e motoslitte.
Video tratto da: IPA / KameraOne