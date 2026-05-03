Negli ultimi anni, negli Stati Uniti, si sono accumulati episodi che, se presi singolarmente appaiono isolati ma se osservati nel loro insieme assumono una valenza diversa, quasi sinistra. I protagonisti sono undici persone: scienziati, ingegneri e funzionari legati a programmi sensibili. Alcuni sono morti, altri sono scomparsi nel nulla. Il Congresso americano ha iniziato a muoversi e l’FBI (la Federal Bureau of Investigation, ovvero la principale agenzia investigativa federale degli Stati Uniti) ha confermato di stare verificando possibili collegamenti tra questi casi. La questione tocca direttamente ambiti come la sicurezza nazionale statunitense, la ricerca scientifica avanzata e i rapporti internazionali.

Il caso Joshua LeBlanc: la morte e le circostanze anomale

Tra gli episodi più recenti spicca quello di Joshua LeBlanc, ingegnere nucleare della NASA, morto nel luglio 2025 in Alabama. Il suo veicolo si è schiantato contro un guardrail e alcuni alberi prima di prendere fuoco. Il corpo, gravemente ustionato, è stato identificato solo dopo tre giorni. Ma a suscitare perplessità è la sequenza degli eventi precedenti: secondo quanto emerso, infatti, LeBlanc avrebbe compiuto un viaggio improvviso e non pianificato verso l’aeroporto di Huntsville, dove sarebbe rimasto per diverse ore.

Poi un altro viaggio, apparentemente senza destinazione chiara, conclusosi con l’incidente. Familiari e conoscenti hanno parlato di comportamenti inconsueti, sottolineando anche un elemento rilevante: telefono e portafoglio sarebbero rimasti a casa.

Il ruolo del Congresso americano e la richiesta di indagini federali

Alcuni membri della House Oversight Committee, il principale organo investigativo del Congresso statunitense, hanno definito la situazione tutt’altro che ordinaria. Diversi rappresentanti hanno chiesto un’indagine federale più incisiva, coinvolgendo direttamente l’FBI e il Dipartimento dell’Energia. L’ipotesi, per ora priva di conferme ufficiali, è che dietro la sequenza di morti e sparizioni possa esserci un disegno più ampio. Alcuni esperti di sicurezza americana non escludono l’intervento di attori stranieri interessati a tecnologie strategiche. L’FBI ha dichiarato di stare analizzando i casi per verificare eventuali correlazioni tra gli episodi ma le indagini a ritroso sono ovviamente molto complesse.

Amy Eskridge e le ombre sulle tecnologie avanzate

Tra i nomi che emergono con maggiore insistenza c’è anche quello di Amy Eskridge, ingegnera aerospaziale morta nel 2022. Il suo decesso è stato classificato come suicidio ma nel tempo sono affiorati elementi che hanno alimentato dubbi e speculazioni.

Eskridge lavorava su tecnologie di frontiera legate alla propulsione avanzata e alla modifica della gravità. In più occasioni aveva dichiarato pubblicamente di sentirsi sotto pressione e di temere per la propria sicurezza. Le sue ricerche si inserivano in un ambito estremamente sensibile, dove convergono interessi scientifici, militari ed energetici.

Gli altri casi e il quadro complessivo

Oltre a LeBlanc ed Eskridge, l’elenco comprende altri scienziati, tecnici di laboratori nucleari e persino un generale dell’aeronautica in pensione. Le circostanze sono varie: incidenti, suicidi, sparizioni. Ciò che accomuna molti di questi profili è il coinvolgimento in programmi ad alta complessità tecnologica. Non esistono prove definitive di un collegamento tra i casi, ma la reiterazione di eventi simili solleva dubbi: e se fossero in un qualche modo connessi?

Alcuni ex funzionari dell’FBI hanno parlato apertamente della possibilità che questi individui rappresentassero obiettivi sensibili per servizi di intelligence stranieri. Una tesi che, pur restando ipotetica, viene considerata plausibile se si guarda soprattutto l’attuale contesto geopolitico.

Indagini in corso e domande ancora senza risposta

Il fatto che siano state coinvolte più agenzie federali Usa indica sicuramente che il tema viene considerato prioritario. A breve è atteso un rapporto finale dell’FBI, con l’obiettivo di chiarire se esista un filo conduttore tra i casi o se si tratti soltanto di coincidenze. Nel frattempo per tanti la situazione appare come un mosaico incompleto, fatto di dettagli frammentati e molte zone d’ombra. Un enigma che, almeno per ora, continua a resistere a ogni tentativo di interpretazione univoca.