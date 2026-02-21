Le scimmie in Thailandia sono una delle attrazioni per i turisti. Tantissime persone vogliono scattarsi una foto vicino a questi simpatici animali. Pochi fanno attenzione alle raccomandazioni sul non infastidirle e non portare cibo negli zaini. Per quanto tenere e carine, le scimmie sono note anche per essere particolarmente dispettose e rubare tutto ciò che le attrae. E se si tratta di banane, possono arrivare anche a creare il caos, come è accaduto a Phuket.

Scimmia provoca il caos in strada

In un video girato a Monkey Hill a Phuket, in Thailandia, un uomo ha ripreso una simpatica scena mentre stava risalendo la montagna a bordo di un golf cart elettrico con degli amici.

Un addetto al parco, in motocicletta, ha superato la loro vettura con una cassa di banane. Sul ciglio della strada c’erano diverse scimmie.

L’addetto al parco ha rallentato brevemente e improvvisamente, una scimmia gli è corsa incontro, è saltata in piedi, ha afferrato la cassa e l’ha gettata sulla strada.

Tutte le banane si sono sparse sulla carreggiata mentre decine di scimmie si sono avvicinate per rubare il bottino. Nel caos, il golf cart ha accidentalmente investito la zampa della scimmia autrice del misfatto che aveva lasciato cadere la cassa.

L’animale ha urlato, ma per fortuna è scappata via illesa. Nel frattempo l’addetto al parco e altre persone hanno cercato di recuperare alcune banane prima che le altre scimmie portassero via tutto il bottino. Il traffico è rimasto bloccato fino a quando la strada non è stata liberata.

Il problema dei macachi in Thailandia

Se la scena a Phuket non ha provocato disagi, in un’altra zona della Thailandia la diffusione delle scimmie sta diventando un problema. Secondo il South China Post, la crescente popolazione di questi animali sta rischiando di trasformare Lopburi in una città fantasma a causa dell’invasione di oltre 3.500 macachi.

Nel 2024, secondo i media locali, le attività commerciali sono state quasi completamente sgomberate nella zona di fronte al monumento storico Phra Prang Sam Yot perché le scimmie devastavano le vetrine.

Nel 2020, centinaia di macachi di due bande di scimmie rivali sono stati filmati mentre combattevano tra loro nelle strade di Lopburi. I residenti hanno adottato misure disperate, dal barricare le loro case alla creazione di zone interdette nelle aree invase da bande di scimmie rivali.

Inizialmente, la gente del posto ha cercato di placare gli animali con cibo spazzatura, ma questo ha portato solo all’aumento di aggressività da parte degli animali. Il problema di convivenza tra uomini e scimmie nella località thailandese è iniziato con la pandemia.

L’interruzione del turismo, con gli stranieri che nutrivano e posavano con i macachi, ha lasciato le scimmie affamate e alla ricerca di fonti di cibo alternative. Ora, questi animali governano le strade, tendendo imboscate dai tetti, causando il caos nel paese. Per trovare una soluzione, il Dipartimento dei Parchi Nazionali della Thailandia ha lanciato un programma di sterilizzazione dei macachi che ha l’obiettivo di frenare la rapida crescita della popolazione di scimmie e riportare l’armonia tra umani e animali.