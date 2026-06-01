Una scimmia seduta tra le radici di un albero, uno specchietto retrovisore tra le mani e un pubblico divertito che ride davanti alla scena. È successo a Lhokseumawe, a Sumatra, in Indonesia, dove un video pubblicato il 29 aprile 2026 dall’utente @Zzzz_508 ha mostrato un momento tanto semplice quanto irresistibile: un esemplare “primate” intento a osservare la propria immagine riflessa.

Secondo quanto riferito dall’autore del filmato, lo specchietto sarebbe stato preso da una moto parcheggiata nelle vicinanze. Una volta conquistato l’oggetto, la scimmia si è sistemata sulle radici e ha iniziato a maneggiarlo con curiosità, guardandosi più volte come se stesse cercando di capire chi fosse quell’altro animale davanti a lei.

Lo specchietto rubato dalla moto

Nel video la scimmia tiene lo specchietto con entrambe le mani, lo avvicina al viso, lo inclina e lo osserva con attenzione. La scena fa sorridere perché sembra quasi un gesto umano: l’animale pare controllare la propria espressione, cambiare posizione e tornare più volte a fissare il riflesso.

Attorno, alcune persone seguono la scena e si sentono ridere davanti a quel piccolo spettacolo improvvisato. Da un lato c’è il furto, probabilmente poco gradito al proprietario della moto; dall’altro c’è la comicità spontanea di un animale che sembra affascinato da un oggetto comune della vita quotidiana, e dal suo stesso riflesso.

Perché le scimmie sono attratte dagli oggetti

Le scimmie sono animali intelligenti, curiose e molto abili con le mani. In molte aree dell’Asia, soprattutto nei luoghi in cui vivono vicino agli esseri umani, capita che interagiscano con oggetti lasciati incustoditi: telefoni, occhiali, borse, bottiglie, cibo e, come in questo caso, parti di veicoli. La loro curiosità verso gli oggetti umani è spesso al centro di filmati virali, come accaduto anche con una scimmia che aveva rubato uno smartphone a Bali.

Non sempre lo fanno per “rubare” nel senso umano del termine. Spesso si tratta di esplorazione, gioco o ricerca di qualcosa che possa essere utile. Gli oggetti lucidi, mobili o riflettenti possono attirare ancora di più la loro attenzione, perché cambiano aspetto a seconda della luce e del movimento. Uno specchietto, da questo punto di vista, è il bottino perfetto: si tiene in mano, riflette immagini e restituisce alla scimmia una figura che può incuriosirla, o confonderla.

Il rapporto con la propria immagine

Il dettaglio più interessante del video è infatti proprio il riflesso. Non è detto che la scimmia riconosca se stessa nello specchio. Il riconoscimento di sé è una capacità complessa, studiata negli animali con test specifici, e non tutte le scimmie reagiscono allo stesso modo davanti alla propria immagine.

Quello che si vede nel filmato, però, è un comportamento di attenzione e curiosità. La scimmia guarda, tocca, ruota lo specchietto e torna a osservare. Potrebbe pensare di avere davanti un altro individuo, oppure essere semplicemente attratta dal movimento e dalla luce. In ogni caso, il risultato agli occhi di chi guarda sembra quasi una piccola scena di vanità, come se l’animale si stesse ammirando.

Non è la prima volta che una scimmia diventa protagonista di un filmato virale per aver sottratto qualcosa: in Indonesia e in altri Paesi dell’Asia sudorientale, le scimmie che vivono vicino a zone abitate o turistiche sono spesso riprese mentre prendono telefoni, occhiali o piccoli oggetti personali. Attenzione, però: avvicinarsi troppo agli animali selvatici o provare a recuperare un oggetto con gesti bruschi può essere rischioso.