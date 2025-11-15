L’idea che lo scioglimento dei ghiacci possa “salvare” qualcuno o qualcosa sembra un paradosso, soprattutto in un momento storico in cui l’Antartide e la Groenlandia stanno vivendo un’accelerazione senza precedenti della loro fusione. Eppure una nuova ricerca scientifica apre uno scenario sorprendente: il rapido scioglimento dell’Antartide occidentale potrebbe contribuire, in alcuni casi, a preservare l’AMOC, la grande corrente oceanica che rende l’Europa molto più calda di quanto dovrebbe essere alla sua latitudine. Una buona notizia? In parte sì, ma la faccenda è molto più complessa.

Cos’è l’AMOC e perché è così importante per l’Europa

L’AMOC, Atlantic Meridional Overturning Circulation, è una delle “arterie” principali del clima terrestre. Funziona così: acque calde e superficiali salgono dai tropici verso il Nord Atlantico, dove si raffreddano, diventano più dense e sprofondano, tornando verso sud in profondità. Questo enorme “nastro trasportatore” di acqua e calore sposta energia equivalente a più di un milione di centrali elettriche e rende l’Europa molto più vivibile rispetto ad altre regioni poste alle stesse latitudini (come Labrador o Siberia).

Il problema? La fusione della calotta groenlandese sta immettendo acqua dolce e leggera nel sistema, alterando il meccanismo di affondamento delle acque salate e fredde. Gli studi più recenti prevedono un forte rallentamento dell’AMOC e, nello scenario peggiore, un suo possibile collasso. Le conseguenze sarebbero drammatiche:

inverni europei estremi , con picchi fino a -50°C,

, con picchi fino a -50°C, aumento del livello del mare sulla costa orientale degli Stati Uniti,

sulla costa orientale degli Stati Uniti, gravi siccità in Africa occidentale,

in Africa occidentale, instabilità climatica globale. È uno dei punti critici più temuti dai climatologi.

Il paradosso: l’Antartide potrebbe evitare il collasso

Ed è qui che arriva la scoperta sorprendente del team guidato da Sacha Sinet dell’Università di Utrecht. Secondo le loro simulazioni, in precise condizioni temporali lo scioglimento dell’Antartide occidentale potrebbe attenuare gli effetti della fusione groenlandese sull’AMOC, ritardandone o perfino evitando il collasso.

Ma come è possibile? La chiave, spiega la ricerca, sta nel “quando” arriva l’acqua dolce antartica. Se il massiccio scioglimento antartico arrivasse quasi in contemporanea a quello groenlandese, l’effetto sarebbe catastrofico: l’AMOC collasserebbe più in fretta.

Se invece l’acqua antartica raggiungesse l’Atlantico circa 1.000 anni prima del picco di fusione groenlandese, allora il sistema avrebbe il tempo di riconfigurarsi:

l’AMOC si indebolirebbe per qualche secolo,

per qualche secolo, poi lentamente recupererebbe ,

, fino a ritrovare un equilibrio nei 3mila anni successivi.

Il punto cruciale è che lo spostamento del punto di affondamento delle acque salate più a sud potrebbe aiutare il sistema a stabilizzarsi una volta passato il picco di acqua dolce groenlandese.

Perché non è una buona notizia: il prezzo da pagare sarebbe altissimo

La ricerca non deve essere interpretata come una rassicurazione. Anche nello scenario migliore, infatti, le simulazioni prevedono ancora:

un calo del 60% dell’AMOC,

del 60% dell’AMOC, mille anni di indebolimento,

di indebolimento, fino a tre metri di innalzamento del livello del mare dovuti allo scioglimento antartico.

Tre metri significano città costiere sommerse, migrazioni, infrastrutture distrutte: non proprio un dettaglio. Come ha sottolineato lo stesso Stefan Rahmstorf dell’Università di Potsdam, “non è un conforto se una catastrofe potrebbe ridurne un’altra”. Insomma: che l’Antartide possa “aiutare” l’AMOC non significa affatto che stiamo andando verso un futuro più sicuro.

Cosa ci dicono davvero queste nuove scoperte

Secondo gli esperti, questo studio soprattutto apre una finestra sui legami profondi tra i due poli e sulla complessità dei sistemi climatici. La ricercatrice Louise Sime del British Antarctic Survey ha definito la scoperta “inedita”, perché mostra come le dinamiche antartiche possano influenzare molto più del previsto il futuro dell’Atlantico.

È però solo l’inizio: i modelli utilizzati non includono variabili cruciali come la modifica dei venti antartici o i feedback sul ghiaccio marino, e serviranno simulazioni molto più complesse per confermare i risultati. Il fatto che lo scioglimento dell’Antartide possa ritardare (in parte e in scenari specifici) il collasso dell’AMOC non deve essere interpretato come una “buona notizia”. È piuttosto un promemoria: il clima è un sistema fragile, interconnesso e imprevedibile, in cui ogni cambiamento ha conseguenze a catena.