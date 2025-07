Scippo di un orologio da 300mila euro: le immagini

È stato subito individuato e arrestato il presunto responsabile dello scippo di un orologio Richard Mille da 300 mila euro avvenuto a Milano ai danni del dirigente di una società turca.

Si tratta di un uomo di origine nordafricana che si è dichiarato cittadino belga, di circa 25 anni, con numerosi alias.

È stato riconosciuto dagli agenti della Squadra Mobile e bloccato dai motociclisti in borghese, i cosiddetti ‘falchi’ in via Panfilo Castaldi, nei pressi della stazione Centrale.

Le immagini, diffuse dalla Polizia, sono diventate virali complice anche il valore dell’orologio.

Non sempre, peraltro, – fortunatamente – lo scippo va a buon fine: in certi casi, come quello che potete vedere in questo video, la ‘quasi’ vittima reagisce e mette in fuga lo scippatore.