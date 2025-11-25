VIDEO
Cerca video
NOTIZIE 25 NOVEMBRE 2025

Scontro tra bisarca e treno, strage sfiorata nel Ferrarese

Un incidente si è verificato a un passaggio a livello nel Ferrarese, sulla strada tra Bondeno e Vigarano Pieve: per cause ancora da accertare, un camion bisarca che trasportava diverse automobili si è scontrato con un treno regionale della linea Suzzara-Ferrara.

L’impatto ha provocato ingenti danni, con diverse auto delle bisarca finite sull’asfalto e distrutte, ma la velocità ridotta di entrambi i mezzi avrebbe evitato conseguenze ben peggiori. Nessun passeggero è rimasto ferito. Solo i due conducenti dei mezzi hanno avuto bisogno di cure mediche ma non sono in gravi condizioni.

La circolazione, su strada e ferrovia, è stata a lungo bloccata perché le operazioni per la pulizia e messa in sicurezza sono complesse. (ServizioDi Filippo Rubin)

INCIDENTE AUTO
Scontro tra bisarca e treno, strage sfiorata nel Ferrarese
SUGGERITI
NOTIZIE
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Chiudi