La natura regala doni inaspettati davvero straordinari. Lo dimostra una recente scoperta fatta da un team di scienziati che riguarda una creatura misteriosa. Il ritrovamento, pubblicato sulla rivista specialistica Nature, riguarda un fossile individuato sull’isola di Skye, in Scozia.

Si tratta di un rettile giurassico che mostra caratteristiche ibride: è un mix tra una lucertola e un serpente. La specie è stata ribattezzata Breugnathair elgolensis, un nome che fa riferimento al villaggio di Elgol, vicino al luogo dove è avvenuta la scoperta, mentre Breugnathair vuol dire “falsa serpe”.

Una scoperta che ha dell’incredibile: un ibrido misterioso

Questa creatura misteriosa risale a circa 160-167 milioni di anni fa ed è uno dei reperti più completi finora scoperti per un rettile arcaico di questa classe. Secondo i ricercatori, in origine, l’animale era lungo circa 41 centimetri, una dimensione che lo rendeva una delle lucertole più grandi nel suo ecosistema.

Il reperto, in realtà, è stato scoperto nel 2015 dal curatore Stig Walsh del National Museums Scotland. Da allora, il fossile è stato sottoposto a scansioni a raggi X e alla tomografia computerizzata, per studiarne con precisione ogni dettaglio osseo e confrontarlo con altri fossili.

Quello che rende questo ritrovamento particolarmente affascinante è la combinazione di tratti morfologici misti. Secondo l’analisi degli scienziati, aveva denti ricurvi, simili a quelli dei serpenti moderni come i pitoni. Erano l’ideale per catturare e trattenere la preda. Tuttavia aveva delle zampe ben sviluppate, come quelle di una lucertola. Alcune ossa presentano persino caratteristiche simili a quelle dei gechi, emblematica è la struttura del cranio.

Le ipotesi degli scienziati sull’origine di questo rettile

I paleontologi sono arrivati alla conclusione che il fossile ritrovato fa parte della specie degli Squamata, che include sia lucertole che serpenti. In termini evolutivi, la creatura misteriosa è stata collocata in un sotto‑gruppo chiamato Parviraptoridae, sinora conosciuto solo attraverso i frammenti rinvenuti,

L’ipotesi più accreditata è che alcuni dinosauri squamati possedessero già combinazioni complesse di caratteri intermedi e che alcune delle caratteristiche tipiche dei serpenti possano essersi evolute più volte o in modi diversi.

La scoperta solleva domande fondamentali sull’origine dei serpenti. Attualmente non è ancora chiaro se discendano direttamente da forme simili al Breugnathair elgolensis o se abbiano seguito un’evoluzione indipendente.

Secondo gli studiosi, i fossili giurassici dell’isola di Skye sono di importanza mondiale perché possono offrire chiavi fondamentali per comprendere l’evoluzione iniziale di specie odierne come le lucertole e i serpenti. La creatura misteriosa oggi sotto osservazione è un esempio molto più completo di quanto finora si potesse ipotizzare: un mosaico evolutivo, con caratteristiche primitive e specifiche presenti in un unico organismo.

In sintesi, rappresenta un tassello cruciale nello studio dell’evoluzione dei rettili squamati. Fa pensare che gli stadi intermedi tra lucertola e serpente fossero più diversificati di quanto pensassimo. Pur senza risposte definitive, questa scoperta apre nuove prospettive su come si siano evolute parti del corpo come mascelle mobili, denti ricurvi e zampe. È un incentivo a cercare altri fossili che possano colmare le eventuali lacune nel passato preistorico.