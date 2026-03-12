Scoperta da brividi: ecco il cobra a due teste

Scoperta da brividi di un agricoltore in una risaia di Giava: l’uomo ha trovato un rarissimo esemplare di cobra con due teste.

Nel video si può vedere l’ancora minuscolo serpente che sibila e arriccia il corpo, con una testa che si muove e l’altra che rimane vigile e ferma mentre viene ispezionato attentamente da un appassionato.

Il rettile in questione sembra essere un cobra sputatore di Giava ad un’età e dimensione che lo rendono praticamente inoffensivo: da adulto, invece, il serpente – che supera il metro di lunghezza – può risultare pericolosissimo, da un lato sputando il veleno negli occhi di chi lo minaccia e rendendolo potenzialmente cieco e dall’altra mordendo la preda e inoculando veleno.

Il cobra sputatore di Giava, come si evince dal nome, vive prevalentemente nella zone rurali dell’isola orientale, dalle coltivazioni di riso alle aree boschive ma, a causa della progressiva distruzione del suo habitat naturale, si può trovare sempre più spesso anche in zone urbane, dove si nutre di rifiuti o di roditori.

