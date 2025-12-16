Da decenni le isole Bermuda sono associate a misteri di tutt’altro genere, spesso più narrativi che scientifici, in primis quello del Triangolo delle Bermuda. Oggi, però, l’enigma è reale e arriva direttamente dalle profondità della Terra. Sotto l’arcipelago, nascosta sotto l’oceano Atlantico, e proprio vicino alla zona ‘misteriosa’, gli scienziati hanno individuato una struttura geologica enorme e senza precedenti, capace di rimettere in discussione ciò che sappiamo sulla formazione delle isole oceaniche e sui processi che modellano il nostro pianeta. Si tratta di uno strato di roccia anomalo, spesso oltre 20 chilometri, che si estende sotto la crosta terrestre di Bermuda e che… non dovrebbe trovarsi lì.

Cosa hanno scoperto sotto le isole Bermuda

Normalmente, sotto la crosta oceanica si incontra direttamente il mantello terrestre. È una struttura relativamente semplice e comune in gran parte degli oceani del mondo. Sotto le Bermuda, però, gli studiosi hanno inaspettatamente individuato un livello intermedio: una gigantesca massa rocciosa collocata all’interno della placca tettonica stessa.

Questo strato è sorprendentemente spesso e, soprattutto, diverso dalle rocce circostanti. È meno denso rispetto al materiale del mantello sottostante, una caratteristica che potrebbe spiegare perché le Bermuda “galleggiano” su un rigonfiamento dell’oceano più alto rispetto alle aree vicine.

Un’anomalia che dura da milioni di anni

Da tempo i geologi si chiedevano perché le Bermuda si trovassero su un rialzo dell’oceano Atlantico, noto come oceanic swell. In altre parti del mondo, strutture simili sono legate a vulcani attivi o a cosiddetti hotspot del mantello, come nel caso delle Hawaii (dove l’attività vulcanica è ancora attiva). Ma alle Bermuda il vulcanismo si è fermato circa 31 milioni di anni fa.

In teoria, senza un apporto continuo di materiale caldo dal mantello, quel rigonfiamento sarebbe dovuto lentamente scomparire. E invece è rimasto. La scoperta della struttura sotterranea offre una possibile risposta: quello che si trova sotto le isole potrebbe essere un residuo “congelato” di antichi processi vulcanici, rimasto intrappolato sotto la crosta e capace di sostenerla ancora oggi.

Una “zattera” di roccia sotto l’oceano

Secondo l’ipotesi più accreditata, durante le ultime fasi di attività vulcanica di Bermuda, grandi quantità di materiale del mantello sarebbero risalite verso l’alto senza però eruttare in superficie. Questo materiale si sarebbe raffreddato e solidificato sotto la crosta, formando una sorta di piattaforma rigida.

Questa massa agirebbe come una vera e propria “zattera” geologica: più leggera rispetto al mantello circostante, in grado di mantenere sollevata la crosta oceanica sovrastante per milioni di anni. Un fenomeno raro, se non unico, che non è stato osservato in modo così evidente sotto nessun’altra isola oceanica.

Come è stata individuata la struttura

La scoperta arriva dallo studio delle onde sismiche. Analizzando il modo in cui le vibrazioni generate da grandi terremoti lontani attraversano la Terra e vengono registrate sotto Bermuda, i ricercatori hanno potuto “vedere” cosa si nasconde sotto la superficie. In alcuni punti, le onde cambiano improvvisamente velocità, un segnale chiaro della presenza di materiali diversi. È così che è emersa l’esistenza di questo strato anomalo, esteso fino a circa 50 chilometri di profondità.

Un legame con la storia antica della Terra

Alcuni geologi suggeriscono che questa struttura possa essere collegata a processi ancora più antichi, risalenti alla formazione e alla successiva frammentazione della Pangea, il supercontinente che dominava la Terra centinaia di milioni di anni fa. L’Atlantico, infatti, è un oceano relativamente giovane rispetto al Pacifico, e potrebbe conservare nel suo sottosuolo tracce geologiche diverse.

La composizione delle rocce vulcaniche di Bermuda, povera di silice e ricca di carbonio profondo, sembra indicare un’origine particolare, diversa da quella degli hotspot classici. Un ulteriore indizio che rende questa scoperta ancora più intrigante.

Perché questa scoperta è così importante

Se da una parte è stato risolto il mistero del Triangolo delle Bermuda, dall’altra studiare un caso estremo come questo aiuta i geologi a distinguere meglio tra i processi “normali” che modellano la Terra e quelli rari o eccezionali. In altre parole, questa struttura potrebbe diventare una chiave per comprendere meglio come funziona il nostro pianeta nel suo insieme. Ora i ricercatori stanno confrontando Bermuda con altre isole nel mondo, per capire se esistano strutture simili altrove o se l’arcipelago atlantico rappresenti davvero un unicum.