Più di sessant’anni fa, la Ricerca di Intelligenza Extraterrestre (SETI) iniziò ufficialmente con il Progetto Ozma presso l’Osservatorio di Greenbank a West Bank, in Virginia. Guidata dal famoso astronomo Frank Drake, che coniò l’Equazione di Drake, questa indagine utilizzò la parabola da 25 metri dell’osservatorio per monitorare Epsilon Eridani e Tau Ceti, due stelle vicine simili al Sole, tra aprile e luglio del 1960. Da allora, sono state condotte diverse indagini a diverse lunghezze d’onda per cercare indicazioni di attività tecnologica, le cosiddette “tecnofirme”, attorno ad altre stelle. Sebbene non siano state trovate prove conclusive che indichino la presenza di una civiltà avanzata, ci sono stati molti casi in cui gli scienziati non hanno potuto escludere questa possibilità.

Un’indagine Seti rivela impulsi luminosi da stelle lontane

In un recente articolo, il veterano scienziato della NASA Richard H. Stanton descrive i risultati della sua indagine pluriennale su oltre 1300 stelle simili al Sole per i segnali ottici SETI. Come lui stesso afferma, questa indagine ha rivelato due impulsi rapidi e identici provenienti da una stella simile al Sole, a circa 100 anni luce dalla Terra, che corrispondono a impulsi simili provenienti da una stella diversa osservati quattro anni fa.

Il Dott. Stanton è un veterano del Jet Propulsion Laboratory (JPL) della NASA che, dopo il suo pensionamento, si è dedicato al programma SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence), utilizzando il telescopio da 76,2 cm (30 pollici) dello Shay Meadow Observatory di Big Bear, in California, e un fotometro multicanale da lui progettato. L’articolo che descrive i risultati della sua indagine è apparso sulla rivista Acta Astronautica.

Per anni, Stanton ha utilizzato questi strumenti per osservare oltre 1.300 stelle simili al Sole alla ricerca di segnali SETI ottici, i quali cercano impulsi di luce che potrebbero derivare da comunicazioni laser o da array di energia diretta.

Quest’ultimo esempio è stato preso in considerazione negli ultimi anni grazie al Progetto Starshot, al concetto di Propulsione a Energia Diretta per l’Esplorazione Interstellare (DEEP-IN) della NASA e a simili concetti di missione interstellare.

Come indicato da Stanton, il campo del SETI ottico affonda le sue radici in uno studio del 1961 di Schwartz e Townes. Essi ipotizzarono che il modo migliore per un’intelligenza extraterrestre (ETI) di inviare un segnale ottico che eclissasse la propria stella fosse tramite intensi impulsi laser nell’ordine dei nanosecondi.

La teoria inquietante delle tecnologie extraterrestri

Questi impulsi vengono cercati utilizzando apparecchiature speciali nelle lunghezze d’onda infrarosse, spettri ad alta risoluzione o luce visibile. Come Stanton ha riferito a Universe Today, la sua ricerca SETI differisce dalle indagini ottiche convenzionali. Il suo approccio consiste nell’osservare una singola stella per circa un’ora usando il conteggio dei fotoni per campionare la luce della stella a quella che è considerata una risoluzione temporale molto elevata per l’astronomia (campioni di 100 microsecondi).

“Le serie temporali risultanti – ha spiegato – vengono quindi analizzate alla ricerca di impulsi e toni ottici. Lo strumento utilizza componenti facilmente reperibili in commercio che possono essere assemblati in un sistema basato su PC”.

Dopo anni di ricerche, Stanton ha rilevato un “segnale” inaspettato osservando HD 89389, una stella di tipo F leggermente più luminosa e massiccia del nostro Sole, situata nella costellazione dell’Orsa Maggiore.

Secondo l’articolo di Stanton, questo segnale consisteva in due impulsi rapidi e identici, distanti 4,4 secondi l’uno dall’altro, che non erano stati rilevati nelle ricerche precedenti. Ha poi eseguito confronti con segnali prodotti da aerei, satelliti, meteore.

Come ha spiegato, diversi aspetti degli impulsi rilevati intorno a HD89389 li rendevano unici rispetto a qualsiasi cosa osservata in precedenza. La stella diventa più luminosa, poi più debole, poi più luminosa, e poi torna al suo livello ambientale, il tutto in circa 0,2 secondi.

In tutti e tre gli eventi, si osservano due impulsi essenzialmente identici, separati da un intervallo compreso tra 1,2 e 4,4 secondi. La struttura fine nella luce della stella tra i picchi del primo impulso si ripete quasi esattamente nel secondo impulso, 4,4 secondi dopo. Infine non è stato rilevato nulla in movimento vicino alla stella.

Come indicato da Stanton, qualunque cosa abbia modulato la luce di queste stelle deve essere relativamente vicina alla Terra, il che implica che qualsiasi attività ETI debba avvenire all’interno del nostro Sistema Solare. Tuttavia, Stanton sottolinea che sono necessari ulteriori dati, a differenza del caso dei segnali radio dallo Spazio, per avere conferma della presenza di Intelligenza Extraterrestre nel Cosmo.