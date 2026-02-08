La recente individuazione del pianeta HD 137010 b ha attirato l’attenzione della comunità scientifica perché, almeno sulla carta, possiede diverse caratteristiche che ricordano la nostra Terra. La scoperta arriva dall’analisi dei dati raccolti dal telescopio spaziale NASA Kepler, ormai in pensione ma ancora capace di regalare risultati inattesi.
HD 137010 b si trova a circa 146 anni luce dalla Terra e orbita attorno a una stella simile al Sole, anche se leggermente più fredda e meno luminosa. È un pianeta roccioso, un po’ più grande della Terra, con un periodo orbitale che potrebbe essere paragonabile al nostro: circa un anno. Un dettaglio non da poco, perché pianeti con orbite simili a quella terrestre sono rarissimi da individuare.
Perché viene definito un “gemello”, ma solo in parte
Il termine “gemello della Terra” non va preso alla lettera. Gli astronomi lo utilizzano per indicare pianeti rocciosi, di dimensioni simili al nostro, che orbitano nella cosiddetta zona abitabile della loro stella. Ed è proprio qui che HD 137010 b diventa interessante: la sua orbita sembra collocarsi al limite esterno di questa fascia teorica, dove potrebbe esistere acqua liquida in presenza di un’atmosfera adeguata.
C’è però un grande punto interrogativo. La quantità di energia che il pianeta riceve dalla sua stella è meno di un terzo di quella che la Terra riceve dal Sole. Questo significa che, in assenza di un forte effetto serra, la superficie del pianeta potrebbe raggiungere temperature più basse di quelle di Marte, rendendolo un mondo estremamente gelido.
Un mondo più freddo di Marte (almeno per ora)
Le stime attuali suggeriscono che la temperatura superficiale di HD 137010 b potrebbe scendere fino a –68 °C, un valore persino inferiore alla media marziana. Ma qui entra in gioco una delle grandi incognite dell’esoplanetologia: l’atmosfera.
Secondo i modelli elaborati dai ricercatori, se il pianeta possedesse un’atmosfera più ricca di anidride carbonica rispetto alla nostra, l’effetto serra potrebbe innalzare sensibilmente le temperature. In questo scenario, HD 137010 b avrebbe una probabilità non trascurabile di rientrare in una zona potenzialmente abitabile, almeno dal punto di vista teorico.
È importante sottolineare che HD 137010 b è, al momento, un candidato pianeta. La sua individuazione si basa su un singolo evento di transito, cioè il passaggio del pianeta davanti alla sua stella, osservato durante la missione K2, la seconda fase operativa del Kepler Space Telescope.
Normalmente, per confermare l’esistenza di un esopianeta, gli astronomi devono osservare transiti ripetuti e regolari. In questo caso, l’orbita lunga rende le osservazioni successive particolarmente difficili. Proprio per questo, la conferma potrebbe arrivare solo grazie a strumenti più recenti come TESS o il satellite europeo CHEOPS, progettati per studiare pianeti in orbite ampie e stabili.
Perché questa scoperta è così importante
Se confermato, HD 137010 b sarebbe uno dei pochissimi pianeti simili alla Terra a transitare davanti a una stella sufficientemente vicina e luminosa da consentire studi approfonditi. Questo lo renderebbe un candidato ideale per le future osservazioni atmosferiche, un passaggio cruciale per capire se mondi del genere possano davvero ospitare condizioni compatibili con la vita.
La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal Letters, dimostra anche quanto i dati raccolti in passato continuino a essere una miniera d’oro per l’astronomia moderna. Anche telescopi ormai spenti, come Kepler, possono ancora raccontarci molto sull’universo che ci circonda.