A circa 154 anni luce dalla Terra c’è un pianeta molto poco ospitale, ma altrettanto interessante per chi studia l’evoluzione dei mondi rocciosi. Si chiama HD 3167 b, è un piccolo pianeta molto vicino alla propria stella e la sua superficie è molto probabilmente ricoperta di magma. Eppure, nonostante le temperature estreme, gli astronomi hanno individuato un elemento tutt’altro che scontato: un’atmosfera. La scoperta, realizzata grazie alle osservazioni del telescopio spaziale James Webb, apre così una finestra sulla storia della nostro pianeta Terra ai suoi albori.

Cosa sappiamo di HD 3167 b, il pianeta simile alla Terra primordiale

HD 3167 b appartiene alla categoria dei cosiddetti mondi di lava, pianeti rocciosi che orbitano così vicino alla propria stella da raggiungere temperature sufficienti a fondere le rocce sulla superficie. Nel suo caso, la distanza dall’astro è talmente ridotta che un’intera rivoluzione dura appena quanto un giorno terrestre. Il pianeta, inoltre, è in rotazione sincrona: mostra sempre la stessa faccia alla stella, mentre l’emisfero opposto rimane immerso in una notte permanente.

La sua particolarità è però un’altra. HD 3167 b è il più piccolo mondo di lava mai osservato e, nonostante la vicinanza alla propria stella, sembra essere riuscito a conservare un’atmosfera. È proprio questo aspetto ad aver attirato l’attenzione dei ricercatori. Normalmente, un pianeta roccioso così vicino al proprio astro dovrebbe essere sottoposto a un intenso bombardamento di vento stellare, una condizione che rende molto difficile mantenere un involucro gassoso attorno al pianeta.

La presenza dell’atmosfera potrebbe inoltre spiegare perché HD 3167 b, pur essendo estremamente caldo, sia considerato il mondo di lava più freddo mai individuato. I gas che circondano il pianeta potrebbero infatti contribuire a redistribuire il calore ricevuto dalla stella, impedendo che si concentri esclusivamente sul lato illuminato. Il risultato è un ambiente estremo, ma anche un laboratorio naturale particolarmente interessante.

HD 3167 b non è un candidato per la vita, poiché le sue condizioni sono troppo proibitive. Il suo interesse scientifico sta piuttosto nel passato. Gli astronomi ritengono infatti che, durante i primi due milioni di anni della sua esistenza, anche la Terra primordiale potesse avere un aspetto molto diverso da quello attuale, più simile a un mondo dominato da rocce fuse. Studiare pianeti come HD 3167 b permette quindi di osservare, a distanza, condizioni che potrebbero ricordare quelle attraversate dal nostro pianeta nelle sue primissime fasi.

Quali saranno le prossime missioni spaziali

Mentre il James Webb continua a osservare mondi lontani, l’esplorazione spaziale si prepara a concentrarsi sempre di più anche sul nostro vicinato cosmico. La Luna sarà uno dei principali obiettivi: il programma Artemis punta a riportare gli astronauti sul nostro satellite dopo decenni dalle missioni Apollo. Artemis II prevede un volo con equipaggio attorno alla Luna della durata di circa dieci giorni, con quattro astronauti a bordo, mentre i programmi successivi guardano a nuovi allunaggi umani. Anche la Cina sta portando avanti il proprio programma lunare, con la missione Chang’e 7, destinata a studiare alcune delle regioni più difficili da raggiungere del satellite.

Un altro appuntamento importante riguarda Mercurio. Nel 2026 la missione europea e giapponese BepiColombo è destinata a entrare nella fase cruciale della sua esplorazione del pianeta più vicino al Sole. Gli strumenti a bordo permetteranno di studiarne la superficie, il campo magnetico e la struttura interna, raccogliendo dati su un corpo celeste ancora relativamente poco conosciuto. A questi progetti si aggiungono le missioni dedicate alla Luna, alla magnetosfera terrestre e alla difesa planetaria, con l’obiettivo di comprendere meglio come individuare e affrontare eventuali minacce provenienti dagli asteroidi.

Il calendario comprende anche obiettivi più lontani. Europa Clipper continuerà il suo viaggio verso Europa, la luna ghiacciata di Giove, mentre la missione Psyche è diretta verso un asteroide ricco di metalli. Sulla Luna sono inoltre previsti esperimenti con piccoli rover autonomi, come quelli del programma CADRE. Guardando ancora più avanti, diverse agenzie spaziali stanno progettando missioni per riportare sulla Terra campioni provenienti da Marte. L’esplorazione del Pianeta Rosso resta infatti uno degli obiettivi di lungo periodo, mentre la Luna rappresenta uno dei banchi di prova attraverso cui sviluppare tecnologie e conoscenze utili per spingersi sempre più lontano.