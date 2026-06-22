Quando una discussione può trasformarsi in tragedia: un motociclista ha accusato i responsabili di una stazione di rifornimento di vendergli benzina adulterata per poi decidere di provare a dare fuoco a tutto il distributore.

L’incidente è avvenuto il 16 giugno presso una stazione di servizio in via Tres Rios, nella zona ovest di Rio de Janeiro, in Brasile.

Il motociclista avrebbe fatto rifornimento poco prima dell’incidente e in seguito avrebbe iniziato un diverbio con un addetto alla pompa, sostenendo di aver speso circa 12 euro per della benzina che avrebbe causato il malfunzionamento della sua moto.

Il centauro ha insistito sul fatto che la sua moto fosse in perfettte condizioni, sostenendo che la batteria fosse ancora in garanzia, che la calotta della candela e la candela fossero nuove e che la moto avesse iniziato a singhiozzare solo dopo aver fatto rifornimento, accusando quindi la benzina dei problemi del suo mezzo.

Un dipendente della stazione di servizio ha dichiarato che, prima dell’incendio, un’addetta aveva effettuato un test standard sulla qualità del carburante davanti a lui, dimostrandogli che la benzina era conforme alle normative, ma il motociclista si era rifiutato di accettarne il risultato.

Le riprese video mostrano poi un dipendente della stazione che, su sua richiesta, consegna al motociclista un contenitore pieno di carburante presso una delle pompe di benzina. A questo punto il motociclista inizia a versare benzina nei pressi del cavo cisterna utilizzato per rifornire i serbatoi sotterranei, facendo temere che le fiamme potessero essersi propagate al sistema di stoccaggio del carburante della stazione.

Il motociclista ha quindi usato un accendino per incendiare il liquido, ma mentre le fiamme si sono propagate sul terreno più velocemente del previsto e gli hanno improvvisamente avvolto una gamba. Nelle immagini lo si vede allontanarsi con il piede brevemente in fiamme, mentre le fiamme si estendevano su parte del piazzale.

Fortunatamente un addetto ha prima azionato l’interruttore di emergenza della stazione di servizio, interrompendo l’alimentazione a tutte le pompe e contribuendo a evitare che la situazione degenerasse e poi, con l’aiuto di alcuni passanti, è riuscito a spegnere l’incendio ancor prima che arrivassero i pompieri. Intanto, la polizia sta indagando per identificare il motociclista.

Ricordiamo che in Brasile appiccare un incendio che metta in pericolo vite umane, incolumità fisica o proprietà è un reato punibile con una pena detentiva da tre a sei anni, oltre a una multa. La pena può essere aumentata di un terzo in circostanze aggravanti, ad esempio se l’incendio si verifica in un deposito di carburante o di materiali infiammabili.

Video tratto da: IPA / KameraOne