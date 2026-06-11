Un gigantesco predatore lungo oltre un metro, dotato di robuste chele e capace di dominare la Terra quando la vita era ancora agli inizi. È questo l’identikit del Praearcturus gigas, lo scorpione gigante, il più grande mai identificato dagli scienziati, vissuto circa 415 milioni di anni fa durante il Devoniano inferiore. La scoperta, annunciata da un team di ricercatori dell’Università di Manchester e del Natural History Museum di Londra, rappresenta un importante passo avanti nella comprensione dell’evoluzione degli artropodi e degli ecosistemi terrestri primitivi.

La particolarità della vicenda è che i fossili non sono stati rinvenuti recentemente. I reperti erano conservati nelle collezioni del museo londinese fin dagli anni Settanta dell’Ottocento, ma la loro classificazione era rimasta controversa per oltre un secolo. Grazie a moderne tecniche di analisi e imaging, gli studiosi sono riusciti a stabilire con certezza che appartenevano a una specie distinta di scorpione gigante, per l’appunto.

Le caratteristiche straordinarie dello scorpione gigante

Secondo le ricostruzioni degli esperti, l’animale in questione superava il metro di lunghezza e possedeva chele lunghe circa 16 centimetri. Si tratta di dimensioni impressionanti, se confrontate con quelle degli scorpioni attuali. Infatti, oggi, raramente superano i 20-25 centimetri. All’epoca in cui viveva, gli attuali Inghilterra e Galles erano luoghi caratterizzati da pianure alluvionali e ambienti umidi, popolati da forme di vita ancora relativamente semplici. Le foreste non erano ancora comparse e le piante terrestri stavano iniziando a colonizzare le terre emerse.

La scoperta dello scorpione gigante è particolarmente significativa perché modifica alcune convinzioni consolidate sull’origine del gigantismo negli artropodi. Per lungo tempo gli scienziati hanno ritenuto che le dimensioni eccezionali di molti invertebrati preistorici fossero favorite dagli elevati livelli di ossigeno presenti nell’atmosfera durante il Carbonifero, circa 300 milioni di anni fa. Tuttavia, il Praearcturus gigas visse almeno 50 milioni di anni prima rispetto a quel periodo, quando tali condizioni non si erano ancora sviluppate. Questo suggerisce che altri fattori evolutivi abbiano favorito la comparsa di forme gigantesche molto prima di quanto si pensasse.

Una scoperta che riscrive la storia dei predatori

Gli studiosi ritengono che lo scorpione gigante fosse uno dei primi grandi predatori terrestri della storia del pianeta. La sua presenza testimonia come gli ecosistemi emersi stessero rapidamente diventando più complessi già nel Devoniano. Un dato, questo, che stravolge le idee precedenti rispetto all’epoca in questione. In un mondo quasi privo di vertebrati terrestri di grandi dimensioni, un animale simile occupava probabilmente il vertice della catena alimentare, cacciando altri artropodi e piccoli organismi presenti nelle zone umide.

La ricerca offre inoltre una nuova prospettiva sull’evoluzione degli scorpioni moderni. Sebbene oggi questi aracnidi siano associati soprattutto ad ambienti desertici e tropicali, i loro antenati abitavano ecosistemi molto diversi e avevano raggiunto dimensioni straordinarie. La conferma dell’esistenza del Praearcturus gigas dimostra quanto la storia della vita sulla Terra sia ancora ricca di sorprese e come reperti custoditi per decenni nei musei possano continuare a riscrivere ciò che sappiamo sul passato più remoto del nostro pianeta. Non resta che aspettare ulteriori scoperte sugli equilibri della Terra: una fonte di stupore quotidiano.