Scossa terribile: il fast food crolla in pochi secondi

Impressionante crollo in pochi secondi di un fast food a General Santos City, nella provincia di South Cotabato, nelle Filippine, durante il recente terremoto che ha scosso il Sudest asiatico.

Prima che l’intero edificio crollasse si è vista una pioggia di detriti dal fast food. Gli abitanti del luogo, terrorizzati, hanno urlato e sono corsi in cerca di riparo mentre le macerie si riversavano sulla strada, avvolgendo la zona in una densa nuvola di polvere.

Diversi dipendenti di Jollibee in uniforme rossa sono stati visti tra coloro che si erano messi in salvo pochi istanti prima del crollo. Il colosso locale del fast food ha successivamente confermato che tutto il suo personale in città era salvo e al sicuro.

Video tratto da: IPA / KameraOne