Un video ripreso da una telecamera di sorveglianza in India sta facendo il giro del web per la sua drammaticità. Le immagini mostrano uno scuolabus che, mentre è in marcia con oltre 30 studenti a bordo, perde improvvisamente entrambe le ruote posteriori, rischiando di trasformare un normale tragitto scolastico in una tragedia.

L’episodio è avvenuto il 7 luglio 2026 a Pulivendula, nel distretto di Kadapa, nello Stato dell’Andhra Pradesh. Nonostante il grave problema strutturale, il conducente è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e a fermarlo in sicurezza, evitando conseguenze per i bambini e gli altri occupanti del mezzo.

Il video dell’incidente diventa virale

La scena, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza, documenta secondo dopo secondo quanto accaduto. Lo scuolabus procede regolarmente lungo la carreggiata quando una delle ruote posteriori si stacca improvvisamente. Pochi istanti più tardi si sgancia anche la seconda, lasciando il mezzo privo del supporto dell’intero asse retrostante.

Nonostante la perdita di stabilità, l’autista ha evitato manovre brusche, ha mantenuto la traiettoria e ha rallentato progressivamente fino all’arresto completo del veicolo. Una gestione dell’emergenza che ha attirato l’attenzione di milioni di utenti online. Il filmato è stato condiviso migliaia di volte in poche ore. Molti commenti pubblicati sui social sottolineano la prontezza del conducente, ritenuta determinante per evitare un incidente che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi.

Perde le ruote posteriori: oltre 30 studenti illesi

Secondo le informazioni disponibili, sullo scuolabus viaggiavano più di 30 studenti. Nessuno di loro ha riportato ferite, nonostante il cedimento delle ruote posteriori abbia compromesso in pochi secondi la stabilità del mezzo.

L’assenza di vittime e feriti rappresenta l’aspetto più significativo dell’intera vicenda, soprattutto considerando che il distacco quasi simultaneo delle ruote posteriori è un evento estremamente raro e potenzialmente molto pericoloso durante la marcia.

Sicurezza degli scuolabus sotto i riflettori

L’incidente ha immediatamente suscitato preoccupazione tra i genitori degli studenti. In molti chiedono verifiche più rigorose sullo stato di manutenzione dei mezzi destinati al trasporto scolastico e controlli più frequenti sulle loro condizioni di sicurezza per evitare di rischiare delle vere e proprie tragedie annunciate.

Le autorità competenti dovranno chiarire le cause del cedimento meccanico e controllare se lo scuolabus rispettasse tutti gli standard previsti per l’idoneità alla circolazione. Al momento non sono state rese note le ragioni che hanno provocato il distacco delle due ruote posteriori. Gli accertamenti dovranno stabilire se si sia trattato di un guasto improvviso oppure se vi fossero criticità riconducibili alla manutenzione del veicolo o ad altri fattori tecnici.

Un episodio che riapre il dibattito sulla manutenzione

L’incidente caso richiama l’attenzione sull’importanza della manutenzione preventiva dei mezzi destinati al trasporto degli studenti. Verifiche periodiche di pneumatici, sistemi di fissaggio, sospensioni e componenti meccanici rappresentano infatti un elemento fondamentale per garantire la sicurezza dei passeggeri.

Il filmato proveniente dall’Andhra Pradesh dimostra quanto rapidamente un guasto possa mettere a rischio decine di persone e, allo stesso tempo, evidenzia il ruolo decisivo della preparazione e della prontezza dell’autista nella gestione delle situazioni di emergenza.

Mentre il video continua a essere condiviso sui social network e sulle principali piattaforme online, l’episodio resta un importante richiamo alla necessità di mantenere elevati standard di sicurezza per tutti i veicoli destinati al trasporto scolastico, affinché eventi simili possano essere prevenuti prima ancora di verificarsi.

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