La spiaggia è sì un luogo di assoluto relax e divertimento, ma esistono anche regole ben precise da rispettare quando si sceglie di andarci. In Italia, infatti, le ordinanze comunali stabiliscono ciò che è permesso e ciò che invece è vietato, con particolare attenzione alla sicurezza dei bagnanti e al rispetto degli spazi pubblici. Conoscere queste regole è fondamentale per evitare sanzioni e godersi la giornata al mare senza sorprese.

Sdraio, ecco dove non è possibile usarla

Una delle norme più diffuse lungo le coste italiane riguarda la famosa “fascia dei cinque metri”. Si tratta dello spazio compreso tra la battigia e i primi metri di spiaggia, che deve rimanere libero da ombrelloni, sdraio e teli mare. Questo divieto, presente in molti comuni, ha diverse motivazioni. La più importante è garantire a tutti il libero accesso al mare, senza ostacoli che possano impedire il passaggio. Inoltre, lasciare questa zona libera è essenziale per la sicurezza: in caso di emergenza, i soccorritori devono poter intervenire velocemente senza dover spostare attrezzature.

In generale però è vietato lasciare sdraio e ombrellone montati dopo il tramonto. Questo perché lasciare le proprie attrezzature sulla sabbia per più giorni consecutivi viene considerato un vero e proprio uso illegittimo del demanio pubblico, con sanzioni che possono arrivare fino a 3.000 euro. In certi casi, le autorità possono persino sequestrare ombrelloni e sdraio lasciati incustoditi.

Per non rischiare multe salate, il consiglio è semplice: informarsi sulle ordinanze del comune in cui ci si trova e rispettare sempre le distanze di sicurezza, spesso fissate ad almeno 1,5 metri tra le attrezzature.

Gli altri divieti quando si va in spiaggia

Ma i divieti non si fermano alle sdraio. Chi frequenta le spiagge italiane deve tenere a mente altre regole, spesso diverse da zona a zona. Una delle più discusse è il divieto di fumo, presente in diversi comuni soprattutto nelle aree frequentate da famiglie e bambini. Non c’è una legge nazionale che lo imponga, quindi conviene sempre verificare la situazione locale.

Un altro divieto riguarda fuochi e falò in spiaggia : accendere barbecue o piccoli fuochi è pericoloso e generalmente vietato. Anche raccogliere sabbia, conchiglie o sassi è proibito: sembra un gesto innocuo, ma la legge tutela il patrimonio naturale e prevede multe molto pesanti, che possono arrivare fino a diverse migliaia di euro.

Anche i nostri animale domestici hanno sono regolamentati in spiaggia. In Italia non esiste un divieto nazionale, quindi ogni comune decide le proprie regole. In linea di massima però i cani possono accedere alla battigia ma non sostare, salvo eccezioni come le spiagge “pet friendly”, sempre più diffuse e attrezzate. Dove l’accesso è permesso, restano comunque obbligatori guinzaglio, museruola e il dovere di raccogliere i bisogni.

Non bisogna dimenticare i divieti sono pensati per mantenere il quieto vivere. Ragione per cui in molte spiagge non è consentito giocare a pallone o ascoltare musica ad alto volume, per non disturbare gli altri bagnanti. Anche i picnic sono ammessi solo rispettando le regole sulla gestione dei rifiuti. E, naturalmente, resta valido il divieto di occupare la fascia dei cinque metri dalla riva, una regola che riassume bene lo spirito delle ordinanze: garantire a tutti uno spazio sicuro e vivibile.