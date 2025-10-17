Molto prima che le stelle iniziassero a brillare, l’universo era ben diverso da come lo conosciamo oggi. Non c’erano galassie, né pianeti, né bagliori: solo immense nubi di idrogeno che avvolgevano lo spazio. È quello che gli scienziati chiamano epoca cosmica oscura, un periodo misterioso che si estese per centinaia di milioni di anni dopo il Big Bang.

Oggi, però, un nuovo studio getta luce su questa fase ancora in gran parte sconosciuta, suggerendo che l’universo primordiale potrebbe non essere stato poi così freddo come pensavamo. Queste scoperte offrono agli astronomi un indizio fondamentale per capire come l’universo sia passato dalle sue tenebre iniziali a quella che viene definita Epoca della Reionizzazione, il periodo in cui la luce cominciò finalmente a filtrare liberamente nello spazio, trasformando per sempre la struttura del cosmo.

Nuove scoperte sull’epoca cosmica oscura

Dopo il Big Bang, avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa, l’universo iniziò a espandersi e a raffreddarsi. Circa 400.000 anni più tardi, protoni ed elettroni si unirono formando atomi di idrogeno neutro, e da quel momento tutto precipitò in un buio profondo. Per centinaia di milioni di anni, il cosmo rimase avvolto in una nebbia di gas denso, priva di qualsiasi fonte di luce visibile.

Capire cosa successe in quel lungo silenzio cosmico è una delle sfide più grandi dell’astrofisica moderna. Gli scienziati, infatti, non possono osservare direttamente le prime stelle o galassie: erano troppo deboli e troppo lontane perché anche i telescopi più potenti potessero catturarne la luce. Per questo, gli astronomi cercano le tracce indirette che quelle stelle lasciarono dietro di sé, in particolare un segnale radio conosciuto come linea dell’idrogeno a 21 centimetri.

Questo segnale nasce da un minuscolo cambiamento all’interno degli atomi di idrogeno e funziona come un “termometro cosmico” capace di raccontarci la temperatura e le condizioni del gas nell’universo primordiale. Analizzando quasi dieci anni di dati raccolti dal radiotelescopio Murchison Widefield Array, nel deserto australiano, un team di ricercatori ha cercato proprio questo sussurro radio proveniente da un’epoca remota — circa 800 milioni di anni dopo il Big Bang.

Rilevarlo, però, è molto complesso. Il segnale è debolissimo e si perde tra il rumore radio della nostra galassia, delle galassie vicine, dell’atmosfera terrestre e persino delle interferenze prodotte dal telescopio stesso. Per riuscire a isolarlo, gli scienziati hanno sviluppato una nuova tecnica di filtraggio statistico che ha permesso di creare la mappa radio più pulita mai realizzata dell’universo primordiale. Anche se il segnale diretto non è ancora stato trovato, i ricercatori sono riusciti a stabilire limiti più precisi sulla sua potenza, restringendo le ipotesi su come doveva apparire il cosmo nelle sue prime fasi.

I buchi neri riscaldarono il cosmo prima delle prime stelle

I risultati dello studio indicano che, contrariamente a quanto si pensava, l’universo non era del tutto freddo in attesa delle prime stelle. Qualcosa lo stava già riscaldando: probabilmente i buchi neri neonati e i resti delle prime stelle massicce. Questi oggetti, attraverso l’emissione di raggi X, avrebbero liberato energia sufficiente a scaldare le immense nubi di idrogeno sparse tra le galassie, anticipando così l’alba cosmica. Questo dettaglio apre nuove prospettive sulla transizione dall’oscurità alla luce, aiutando gli scienziati a comprendere come le prime generazioni di stelle abbiano modellato il loro ambiente.

Il passo successivo sarà il Square Kilometre Array (SKA), un gigantesco radiotelescopio in costruzione tra Australia e Sudafrica, progettato per captare segnali debolissimi provenienti dalle zone più remote del corso. Grazie a strumenti come questo, sarà forse possibile osservare direttamente le prime tracce dell’energia che trasformò l’universo da un oceano di oscurità a un mare di luce.