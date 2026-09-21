Un team internazionale di scienziati ha confermato che dal 1979 la Groenlandia e l’Antartide hanno perso 11,3 di tonnellate di ghiaccio: i dati satellitari mostrano che il ritmo di perdita è aumentato drasticamente dall’inizio degli anni ’90 .

Lo scioglimento ha fatto aumentare il livello globale dei mari di poco più di 2,5 cm, un quarto dell’innalzamento globale, con gran parte di quel ghiaccio che ora si riversa nei mari più caldi.

I ricercatori avvertono che questa tendenza espone maggiormente le comunità costiere di tutto il mondo e che di conseguenza, da sei a nove milioni di persone in più siano ora a rischio di inondazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne