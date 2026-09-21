VIDEO
Cerca video
VIRALI 21 SETTEMBRE 2026

Sempre meno ghiaccio ai poli: il legame con la minaccia di inondazioni

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Redazione Virgilio Video

Virgilio Video è il canale video con format originali ed esclusivi curato da un team interno dedicato alla selezione e alla produzione dei contenuti. Virgilio Video propone una grande varietà di contenuti: news curiose, video virali, tutorial e consigli utili con format 100% originali

Un team internazionale di scienziati ha confermato che dal 1979 la Groenlandia e l’Antartide hanno perso 11,3 di tonnellate di ghiaccio: i dati satellitari mostrano che il ritmo di perdita è aumentato drasticamente dall’inizio degli anni ’90 .

Lo scioglimento ha fatto aumentare il livello globale dei mari di poco più di 2,5 cm, un quarto dell’innalzamento globale, con gran parte di quel ghiaccio che ora si riversa nei mari più caldi.

I ricercatori avvertono che questa tendenza espone maggiormente le comunità costiere di tutto il mondo e che di conseguenza, da sei a nove milioni di persone in più siano ora a rischio di inondazioni.

Video tratto da: IPA / KameraOne

VIRGILIOYT
Sempre meno ghiaccio ai poli: il legame con la minaccia di inondazioni
SUGGERITI
VIRALI
PIÙ VISTI VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Chiudi