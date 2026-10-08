Una storia con un lieto fine, anzi due, per un tenero gattino. Tutto è iniziato quando il proprietario di un’auto a Sriracha, nella provincia thailandese di Chonburi, ha sentito strani rumori provenire dal proprio veicolo e ha chiesto aiuto.

Un poliziotto fuori servizio che passava nelle vicinanza ha così deciso di ispezionare l’auto e ha trovato un gattino incastrato all’interno del passaruota. Dopo oltre 20 minuti di lavoro meticoloso, l’agente è riuscito a liberare lo spaventatissimo cucciolo.

Il lieto fine dell’avventura del micetto non s’è esaurito con il salvataggio: vittima di una sorta di ‘colpo di fulmine’, il proprietario della vettura ha infatti deciso di adottare il piccolo felino, che nel giro di pochi secondi, ha perso un’auto per trovare una casa.

Video tratto da: IPA / KameraOne