Adesso anche i cervi litigano per un parcheggio? E’ quello che verrebbe da pensare guardando questo video realizzato da un abitante di Erie, in Pennsylvania, nel quale si vedono due cervi maschi duellare a cornate accanto a un’auto parcheggiata.

L’uomo aveva sentito dei rumori provenienti da dove aveva parcheggiato la sua macchina ed è uscito di casa, imbattendosi così al duello tra cervi dietro al garage

Nessuno dei due cervi maschi voleva cedere di un centimetro ma, dopo che l’uomo ha gridato e battuto i piedi, i due rivali sono scomparsi nel bosco, probabilmente solo per continuare altrove la loro sfida.

Video tratto da: IPA / KameraOne