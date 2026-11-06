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VIRALI 06 NOVEMBRE 2026

Sente un rumore dal parcheggio: lo spettacolo è incredibile

Redazione Virgilio Video

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Adesso anche i cervi litigano per un parcheggio? E’ quello che verrebbe da pensare guardando questo video realizzato da un abitante di Erie, in Pennsylvania, nel quale si vedono due cervi maschi duellare a cornate accanto a un’auto parcheggiata.

L’uomo aveva sentito dei rumori provenienti da dove aveva parcheggiato la sua macchina ed è uscito di casa, imbattendosi così al duello tra cervi dietro al garage

Nessuno dei due cervi maschi voleva cedere di un centimetro ma, dopo che l’uomo ha gridato e battuto i piedi, i due rivali sono scomparsi nel bosco, probabilmente solo per continuare altrove la loro sfida.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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