Sente un rumore e vede il 'mostro' alla finestra: il video è da brividi

Un residente ha scoperto un varano gigante incastrato nella finestra della sua cucina dopo aver sentito misteriosi rumori di graffi provenire dall’interno della casa.

Tutto è nato quando il marito stava guardando la televisione con la sua compagna a casa, a Bangkok, in Thailandia: ad un certo punto l’uomo ha sentito un rumore simile a quello di un vetro che veniva graffiato. Inizialmente, la coppia ha pensato che il rumore provenisse dai vicini che stavano effettuando delle riparazioni in casa.

Tuttavia, quando i graffi sono continuati, l’uomo è andato a controllare ed è rimasto sbalordito nel trovare il varano aggrappato alla finestra della cucina. Nel video di nota il rettile incastrato tra le sbarre metalliche della finestra, con gli artigli premuti contro il vetro mentre lotta per liberarsi.

La coppia, spaventata, ha pensato che l’animale fosse salito dal basso prima di infilarsi nella stretta fessura, dove era rimasto intrappolato e, temendo che il rettile potesse entrare in casa, hanno contattato una squadra di soccorso per animali. Tuttavia, prima dell’arrivo dei soccorritori, il varano è riuscito a liberarsi dalla finestra da solo ed è scomparso dalla proprietà senza che nessuno si facesse male.

I varani asiatici sono diffusi in tutta la Thailandia, dove abitano canali, fiumi, paludi e corsi d’acqua urbani. Generalmente evitano le persone e solo occasionalmente si avventurano nelle zone residenziali in cerca di cibo o riparo.

Tendenzialmente la maggior parte delle specie di varano sono innocue e ben poco aggressive, tanto che tendono a fuggire se si sentono in pericolo. Discorso diverso, però, se si sentono minacciate e chiuse in un angolo: in quel caso, possono diventare aggressive per istinto di sopravvivenza e il loro eventuale morso può creare infezioni se non curato a dovere.

Video tratto da: IPA / KameraOne