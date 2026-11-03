Senza paura: il cane sfida il leopardo. Il duello ha un esito che non t'aspetti

Un vero cane da guardia: un Labrador retriever ha scacciato ed inseguito un leopardo per quasi 50 metri, dopo che quest’ultimo era entrato silenziosamente dal cancello di un’abitazione nel cuore della notte. L’episodio si è verificato nella zona forestale di North Nighasan nell’India settentrionale.

Le immagini mostrano un leopardo che entra nel cortile di una casa durante la notte, per trovarsi improvvisamente di fronte a un labrador che lo accoglie abbaiando in modo aggressivo.

Tutt’altro che intimorito, il cane ha continuato ad avanzare , costringendo il predatore, assolutamente colto di sorpresa dal coraggio del rivale, a ritirarsi dopo un breve confronto ed inseguendolo per oltre cinquanta metri per poi fare un trionfale ritorno nel cortile di casa.

Il trambusto ha svegliato la famiglia, che in seguito ha controllato le riprese delle telecamere di sorveglianza, scoprendo così l’accaduto. Gli abitanti del villaggio hanno riferito che già da alcuni giorni erano stati avvistati dei leopardi nella zona: in questo caso, il felino ha incontrato il rivale sbagliato…

Video tratto da: IPA / KameraOne