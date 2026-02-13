VIDEO
NOTIZIE 13 FEBBRAIO 2026

Sepolto dalla valanga riesce a lanciare l'allarme, "sto soffocando"

“Sto soffocando, sto soffocando”. È il drammatico grido di allarme lanciato da un 44enne, Alfonso Flostergher, originario di Milano e dipendente di un albergo in Valle d’Aosta, che ieri pomeriggio è stato travolto da una valanga sopra Gressoney-La-Trinité mentre faceva una passeggiata su un sentiero innevato.

Sepolto sotto un metro e mezzo di neve, è riuscito a chiamare con il telefono il 112 grazie a una bolla d’aria che si era formata in mezzo alla slavina. Ma non ha detto altro e la comunicazione si è subito interrotta.

È stato geolocalizzato ed è scattata l’operazione di ricerca, durata oltre tre ore, con l’utilizzo di fotolettriche e droni. Alla fine è stato individuato da un cane da valanga, Colmar.

Le operazioni di recupero – condotte anche da Soccorso alpino valdostano, vigili del fuoco e forestale – sono state complesse. È stato trasportato all’ospedale di Aosta e ricoverato: le sue condizioni non sono preoccupanti.

(Fonte Soccorso alpino valdostano)

