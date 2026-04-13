Serie di esplosioni: crolla lo storico albergo

Addio all’iconico albergo: l’hotel Mandarin Oriental di Miami, in Florida, è stato completamente demolito con una serie di impressionanti esplosioni controllate.
L’iconico hotel di lusso di 23 piani e 326 camere, inaugurato nel 2000, era un punto di riferimento per anche le celebrità nell’esclusiva zona di Brickell Key.
Secondo quanto riferito da funzionari del settore immobiliare, sono già in programma la costruzione di un hotel a due torri sul sito, denominato Residences at Mandarin Oriental, Miami. Il completamento del nuovo edificio è previsto per il 2030.
Video tratto da: IPA / KameraOne