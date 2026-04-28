Nel 2023, durante una spedizione scientifica nelle profondità del Golfo dell’Alaska, una piccola sfera dorata ha acceso la curiosità della comunità scientifica internazionale. Appariva liscia, lucente, quasi “aliena”, incastonata in una roccia a oltre 3.200 metri sotto la superficie dell’oceano.

Per più di due anni, questo misterioso reperto – in inglese la “golden orb” – ha rappresentato un enigma biologico, alimentando ipotesi che spaziavano da uova di organismi sconosciuti a nuove forme di vita marina. Solo di recente, grazie a un’analisi approfondita, il mistero è stato finalmente risolto.

La scoperta: un oggetto fuori dall’ordinario

Il ritrovamento è avvenuto il 30 agosto 2023 durante una missione della National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), condotta con un veicolo sottomarino telecomandato. Le immagini mostravano una struttura tondeggiante, larga circa 10 centimetri, con una superficie dorata e un piccolo foro su un lato. Gli scienziati sono rimasti immediatamente colpiti dalla sua forma insolita e dall’assenza di caratteristiche biologiche evidenti.

Una volta recuperato, l’oggetto è stato sottoposto a esami in laboratorio. Tuttavia, anche a distanza ravvicinata, non presentava segni riconoscibili: niente bocca, muscoli o organi interni. Questo ha reso difficile classificarlo secondo i criteri tradizionali della biologia marina.

Le ipotesi iniziali e il mistero scientifico

In una prima fase, gli studiosi hanno avanzato diverse ipotesi. Alcuni hanno suggerito che potesse trattarsi di un involucro di uovo dorato, altri di una spugna marina o di una colonia microbica. Il fatto che l’oggetto fosse chiaramente di origine biologica, ma privo di anatomia riconoscibile, lo ha reso un caso particolarmente complesso.

L’analisi morfologica ha rivelato che la struttura è composta da materiale fibroso con una superficie liscia e stratificata. Ancora più significativo è stato il ritrovamento di cellule urticanti (le cnidociti), tipiche di organismi appartenenti al phylum degli cnidari, lo stesso gruppo che include meduse, coralli e anemoni di mare.

La svolta: analisi genetiche e identificazione

La vera svolta arrivò grazie alle analisi genetiche avanzate. Confrontando il Dna dell’oggetto con campioni già noti, i ricercatori hanno scoperto una corrispondenza quasi perfetta con una specie rara e poco studiata: il Relicanthus daphneae, un grande anemone degli abissi.

Questo organismo vive a profondità comprese tra circa 1.200 e 4.000 metri e può sviluppare tentacoli lunghi oltre due metri. Nonostante le sue dimensioni, è raramente osservato, il che spiega perché inizialmente non fosse stato riconosciuto.

Gli scienziati hanno quindi concluso che la sfera dorata non è un organismo completo, bensì un residuo biologico: una struttura alla base dell’anemone, utilizzata per ancorarsi al fondale roccioso. In alcuni casi, questa base può rimanere attaccata al substrato anche dopo che l’animale si è spostato o è morto.

Perché la scoperta è così importante

La risoluzione del mistero della golden orb ha implicazioni significative per la scienza. Innanzitutto, dimostra quanto poco conosciamo degli ecosistemi profondi. Nonostante i progressi tecnologici, vaste aree degli oceani restano inesplorate, e ogni nuova spedizione può portare a scoperte sorprendenti.

Inoltre, il caso evidenzia l’importanza di un approccio multidisciplinare. La soluzione è stata possibile solo grazie alla combinazione di analisi morfologiche, studi genetici e collaborazione tra diverse istituzioni scientifiche.

Infine, la scoperta suggerisce che strutture apparentemente “misteriose” possono rappresentare fasi o componenti poco conosciute di organismi già esistenti. Questo apre nuove prospettive nello studio dei cicli vitali delle specie abissali e delle loro interazioni con l’ambiente.

Un oceano ancora pieno di segreti

Il caso della sfera dorata dell’Alaska è un esempio emblematico di quanto l’oceano profondo sia ancora un territorio inesplorato. A profondità estreme, dove la luce non arriva e la pressione è enorme, esistono forme di vita adattate a condizioni che rimangono difficili da studiare.

Come sottolineano gli stessi ricercatori, ogni scoperta di questo tipo non è solo una risposta, ma anche un punto di partenza per nuove domande. Quante altre strutture simili attendono di essere identificate? Quante specie sconosciute abitano gli abissi?

La golden orb, da enigma quasi fantascientifico, si è rivelata un frammento di vita reale, ma non per questo meno affascinante. Anzi, la sua storia dimostra che la realtà degli oceani può essere sorprendente quanto – se non più – della fantasia.