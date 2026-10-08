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VIRALI 08 OTTOBRE 2026

Sgomma davanti al tribunale completamente ubriaca

Redazione Virgilio Video

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Una telecamera di sorveglianza ha ripreso qualcosa di assolutamente inaspettato fuori da un tribunale dell’Indiana: una donna di 68 anni stava ‘sgommando’ facendo giri a cerchio sul prato del tribunale mentre era in evidente stato di ebbrezza.

La donna è stata ovviamente arrestata con l’accusa di guida in stato di ebbrezza, oltre che di altri reati.

Decisamente ironico il commento dell’ufficio dello sceriffo, che postato il video ui propri social media: “Se avete bevuto troppi margarita, per favore non mettetevi al volante”.

Video tratto da: IPA / KameraOne

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