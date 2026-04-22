Negli ultimi anni il nome di Shiva è diventato uno dei più riconoscibili della scena rap italiana, tra hit di successo, milioni di stream e una crescente attenzione mediatica anche al di fuori della musica. Il rapper milanese, ospite di Francesca fagiani a Belve nella puntata del 21 aprile 2026, ha ricevuto la condanna per rissa per un episodio violento accaduto nel 2023. Tra carriera, numeri da capogiro e problemi con la giustizia, la figura di Shiva continua a dividere l’opinione pubblica, mantenendo però un forte impatto soprattutto tra i più giovani.

Chi è Andrea Arrigoni, in arte Shiva

Andrea Arrigoni, conosciuto dal grande pubblico come Shiva, è nato il 27 agosto 1999 a Legnano, in provincia di Milano. Fin da giovanissimo si avvicina alla musica, iniziando a pubblicare i primi brani nel 2015. Il suo stile, che unisce elementi di hip hop e trap, lo porta rapidamente a farsi notare all’interno della scena urban italiana.

Il primo vero salto arriva nel 2017 con l’album Tempo anima, che segna l’inizio di un percorso in continua crescita. Negli anni successivi Shiva consolida la propria identità artistica con progetti come Solo e Dolce Vita, fino ad arrivare a lavori più maturi come Milano Demons e Milano Angels.

A rendere riconoscibile il suo percorso non sono solo le sonorità, ma anche i temi trattati: nei suoi testi emergono spesso esperienze personali, difficoltà e riflessioni legate alla sua vita privata. Non a caso, Shiva è anche padre di tre figli e ha più volte dichiarato di voler rappresentare un punto di riferimento positivo, nonostante le complessità del suo percorso.

Tutti i numeri della musica di Shiva

Oltre alla popolarità mediatica, Shiva può contare su numeri che confermano il suo peso nel panorama musicale italiano. La sua discografia è ampia: ha pubblicato 8 album in studio, 4 EP e oltre 50 singoli, accompagnati da decine di videoclip.

Tra i progetti più rilevanti spiccano Dolce Vita (certificato platino), Milano Demons (arrivato al primo posto in classifica e premiato con cinque dischi di platino) e Milano Angels, che ha replicato il successo raggiungendo la vetta delle classifiche e ottenendo ulteriori certificazioni. Anche Santana Season si è distinto con risultati importanti, confermando la continuità del suo successo.

Nel complesso, Shiva ha accumulato oltre 70 certificazioni tra singoli e album. Brani come Auto blu — che nel 2020 ha conquistato la prima posizione nella classifica FIMI —, insieme ad altri successi come Gelosa ed Everyday, hanno contribuito a costruire una fanbase solida, soprattutto tra la Generazione Z.

Anche sul fronte streaming i numeri sono significativi: circa 4,3 milioni di ascoltatori mensili su Spotify e centinaia di milioni di riproduzioni complessive. Solo l’album Milano Demons ha superato i 691 milioni di stream, un dato che evidenzia la sua forte presenza sulle piattaforme digitali.

Caso San Benedetto del Tronto, arriva la condanna

Accanto alla carriera musicale, negli ultimi anni Shiva è stato spesso al centro delle cronache giudiziarie. L’episodio più recente riguarda la rissa avvenuta a San Benedetto del Tronto nell’estate 2023. In quelle ore, uno scontro tra gruppi sul lungomare è degenerato rapidamente, trasformandosi in una violenta colluttazione con calci, pugni e persino l’utilizzo di armi da taglio, causando diversi feriti.

Per questa vicenda, il rapper è stato condannato a 3 anni e 6 mesi con rito abbreviato, oltre al pagamento di una multa e delle spese processuali. Una sentenza che arriva mentre Shiva è ospite di Belve, il programma di Francesca Fagnani.

Durante l’intervista, l’artista ha ripercorso anche un altro momento cruciale del suo passato recente: la sparatoria del luglio 2023 avvenuta nei pressi del suo studio di registrazione. In quell’occasione due persone rimasero ferite alle gambe. Shiva ha sempre sostenuto di aver agito per difendersi, ma l’episodio ha avuto pesanti conseguenze sul piano giudiziario.