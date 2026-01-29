Da qualche anno a questa parte il carrello della spesa di noi italiani è diventato più leggero e meno vario. Il costo dei prodotti è aumentato, il nostro potere di acquisto sceso e siamo anche vittime, senza saperlo, di un trucco di marketing che sta tagliando le confezioni.

Si tratta del cosiddetto fenomeno della shrinkflation, parola nata dalla fusione dei termini inglesi “shrink” e “inflation”. In poche parole è l’infelice connubio tra riduzione e inflazione, che ha portato le aziende a ridurre la grammatura dei prodotti, lasciando intatto il prezzo.

Le confezioni di pasta, latte, salse, prodotti per la casa e cosmetici variano formato e si fanno più minuti. I costi invece restano invariati o, nei casi peggiori, salgono, costringendo il consumatore ad acquistare meno spendendo di più, con somma insoddisfazione.

In Francia e in USA c’è da anni una battaglia senza esclusione di colpi per fermare questa pratica. Ma in Italia il discorso è rimasto sospeso: il Codacons ha fatto luce sul problema, ma l’Antitrust ha archiviato il caso. Per cui sta a noi consumatori sapere come difenderci.

Cos’è la shrinkflation, significato e traduzione

La shrinkflation, spesso tradotta come “sgrammatura” o “riduflazione”, è una pratica di marketing piuttosto odiosa. In dettaglio, le aziende produttrici, spesso mascherandosi con rebranding o restyling dei prodotti, riducono grammi e millilitri senza variare i prezzi.

Il consumatore, rassicurato dal costo invariato, non controlla eventuali disparità di peso tra vecchie e nuove confezioni, incurante dell’aumento nascosto del costo unitario. È truffa? No, perché di fatto sul packaging è riportato il peso esatto del contenuto, quindi è legale.

Il problema è che la pratica si basa proprio sulla buona fede di chi acquista, che dà fiducia al marchio di sempre, non controllando eventuali variazioni di confezionamento. E sebbene i paesi con forte inflazione siano quelli più colpiti, la shrinkflation pesa ormai ovunque.

Come accennavamo, in Italia è ancora in corso una battaglia iniziata da Codacons, la prima a denunciare questa situazione. Dalla sua, la Commissione Europea ha avviato una procedura di infrazione contro il nostro paese, colpevole di ritardi nelle procedure.

La richiesta era di un’etichettatura più trasparente, dove il consumatore poteva essere messo al corrente di riporzionamenti del prodotto da acquistare. Non è stato fatto e ormai il tempo è passato, con la conseguenza che sta a noi proteggerci a modo nostro.

Come evitare la shrinkflation e acquistare prodotti in modo consapevole

Uno degli errori più comuni quando andiamo al supermercato è non controllare il rapporto tra costi e grammature. Il problema è antecedente alla riduflazione, ma di fatto è anche la base su cui si appoggia questa pratica: si punta sull’inconsapevolezza dell’utente finale.

La strategia anti shrinkflation è semplice, da una parte è importante controllare sempre le confezioni, segnalando anche al Codacons marche e tipi di prodotti sgrammati. Dall’altra puntare sui cartellini del supermercato, dove sono riportati anche i prezzi al chilo.

In questo modo possiamo sapere in modo esatto quanto ci costa un bene, rapportato al suo peso e fare acquisti saggi. Ma è anche importante non dimenticare che non solo gli alimentari possono essere interessati dalla shrinkflation, anzi.

Il reparto detersivi è un altro da tenere monitorato, in quanto negli ultimi anni i detergenti per la casa sono passati da formati da 1 litro a quelli da 750grammi. In alcuni casi c’è stato persino un aumento di prezzo, con rincaro finale anche del 50% su quello originario.

Un altro esempio è la cosmesi, dove soprattutto i grandi formati di shampoo, balsamo e creme corpo hanno visto una riduzione di millilitri, lasciando invariati i costi. Per il reparto snack, occhio a patatine in tubo e bevande, due altri beni soggetti a degrammazione regolare.

In questi casi, oltre a verificare i cartellini del supermercato, ricordiamoci che nel dubbio vale la pena dare la preferenza ai prodotti sfusi, dove possibile. I prezzi sono più trasparenti e spesso anche più convenienti.

Via il packaging, che può nascondere contenuti ridotti dietro al nuovo look della confezione, ben trovati beni non imballati. E così riduciamo anche gli scarti, facendo un favore al pianeta.