Cosa meglio di una foto ricordo con uno splendido – e all’apparenza docile – esemplare di tigre: è quanto deve aver pensato una giovane visitatrice dello zoo di Hunan, in Cina.

Peccato che, dietro un’apparente indifferenza, la tigre probabilmente non avesse molta voglia di essere disturbata: così, per lanciare il messaggio alla ragazza, ha visto bene di centrarla con un secco e preciso colpo di coda sulla testa.

La donna s’è allontanata scoppiando in lacrime e c’è voluta una buona mezzora prima che ci riprovasse: questa volta il felino, soddisfatto di aver già ‘punito’ la visitatrice, ha lasciato benevolmente fare…

Video tratto da: IPA / KameraOne