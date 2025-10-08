Piccolo inconveniente per Papa Leone XIV all’uscita della “Domus Australia” in via Cernaia a Roma nel quartiere Esquilino, dove si era recato per presiedere una celebrazione: il Pontefice è salito a bordo della sua auto diretto a Castel Gandolfo, ma l’autovettura si è bloccata e non è partita.

Dopo alcuni momenti di incertezza, il Papa è sceso dall’auto per trasferirsi su quella di scorta che faceva parte del corteo. Sono stati in tutta fretta trasferiti anche i suoi bagagli e i suoi effetti personali mentre gli uomini della scorta si sono attivati per la procedura ‘di emergenza’, in modo che tutto si svolgesse nella massima sicurezza.

Papa Leone, sorridente, ne ha comunque approfittato per un ulteriore saluto alla folla che si era nel frattempo radunata in via Cernaia.

Immagini di Nina Fabrizio