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VIRALI 27 OTTOBRE 2026

Si celebra il matrimonio: all'improvviso si ferma tutto

Redazione Virgilio Video

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Un matrimonio interrotto in un modo assolutamente imprevedibile: mentre Austin e Fabiola Kasperek si scambiavano le promesse nuziali a Pigeon Forge, una splendida località nel Tennessee, sono arrivato ospiti decisamente non invitati.

Nel momento clou s’è infatti palesato un simpatico trio di orsi, una mamma con due cuccioli. Dopo un primo momento di sconcerto generale, i tre ‘ospiti’ se ne sono andati senza partecipare ‘attivamente’ alla cerimonia, che s’è così potuta concludere senza problemi.

Video tratto da: IPA / CatersNews / @Lionel Decius VID BY Lionel Decius/

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