Si distrae vicino alla leonessa: quello che accade è da brividi

Arrivano dal Lion Safari Park di Pretoria, in Sudafrica, le immagini da brividi di una leonessa che ha strappato di dosso una giacca da una turista.

Tutto è nato quando la leonessa ha visto penzolare fuori dal camion dei turisti un lembo della giacca e, incuriosita, l’ha addentata, trascinandola con sé per la disperazione della giovane proprietaria.

Incredibilmente, la turista si è lamentata del fatto che l’indumento fosse “costoso”, mentre il resto del gruppo guardava sotto shock.

“All’inizio la gente ha reagito con sincera preoccupazione, ma quando ha chiesto se qualcuno poteva andarla a prendere, tutti nel camion hanno riso – ha raccontato Lisanne, l’autrice del video – Povera ragazza: sua madre ha dovuto consolarla, ma le hanno detto che le avrebbero comprato un’altra giacca e che quindi non le era andata così male”.

Video tratto da: IPA / KameraOne