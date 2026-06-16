Panico a bordo per alcuni pescatori sul fiume Zambesi, nello Zimbabwe: come documentato dal video di una ragazza che si stava girando un selfie, l’imbarcazione è stata improvvisamente attaccata da un grosso ippopotamo.

Fortunatamente, il pilota della barca ha accelerato al momento giusto per evitare la collisione con l’enorme mammifero, che ha provato per ben due volte a speronare l’imbarcazione.

“Questo particolare ippopotamo aveva un cucciolo a pochi metri da noi ed è per questo che era piuttosto aggressivo – ha raccontato Ashlyn Hundermark, autrice del video – Ci ha caricato un paio di volte, mandandoci chiaramente il segnale di non avvicinarci”.

“Ho sempre avuto un grande rispetto per gli ippopotami. Sono cresciuta in Zimbabwe e andavo spesso al fiume Zambesi o al lago Kariba, dove gli ippopotami sono numerosi, conosco i pericoli che comporta avvicinarsi troppo agli ippopotami ed ero piuttosto nervosa ogni volta che li incontravo, tanto da avere più paura di loro che dei coccodrilli – ha aggiunto la ragazza – La nostra guida ci ha assicurato che questo branco era abituato alla barca e che non disturbava né noi né loro, si limitavano a passare: quindi il comportamento aggressivo dell’ippopotama era certamente dovuto alla presenza del cucciolo”.

Video tratto da: IPA / KameraOne