Ha rischiato grosso una turista che, pur di fare un video lungo un fiume della Kanas Scenic Area, in Cina, ha voluto superare il limite di sicurezza imposto dalla autorità.

Proprio mentre il suo compagno di viaggio le stava girando il video, infatti, dietro di lei è infatti arrivata un’ondata di acqua gelida e ghiaccio. Fortunatamente i due sono riusciti a darsi alla fuga insieme al loro amici e raggiungere una zona più alta sulla riva del fiume, evitando di essere travolti.

Un membro dello staff della zona panoramica di Kanas ha successivamente affermato che il sito stava già monitorando le condizioni di inondazione del fiume e proprio per questo erano state messe delle linee di avvertimento e il personale era stato inviato a pattugliare l’area per ricordare ai visitatori di stare lontani dal fiume.

I responsabili dell’area hanno dichiarato che nessuno è rimasto ferito durante l’incidente e ha aggiunto che i visitatori ricevono sempre dei promemoria sulla sicurezza al momento dell’acquisto dei biglietti e che gli avvisi vengono diffusi anche tramite i canali online ufficiali.