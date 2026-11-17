Una bella foto ricordo in riva al mare? Di solito è un bella idea. Peccato che questa circostanza non fosse propriamente consigliabile.

Tre giovani, intenti a mettersi in posa per delle fotografie, sono stati travolti da un’onda gigantesca sulla passeggiata di Üsküdar, nella parte asiatica di Istanbul, in Turchia, rimanendo completamente inzuppati.

L’episodio è avvenuto in un momento in cui forti venti da sud-ovest sferzavano Istanbul, generando onde gigantesche lungo la costa della città, tanto che le autorità meteorologiche turche avevano diramato avvisi riguardo alle condizioni di maltempo.

Il lungomare di Üsküdar, che offre una vista sulla storica Torre della Fanciulla – situata su un isolotto nel Bosforo – aveva attirato diversi visitatori, intenti a scattare fotografie e girare video delle onde. Il filmato che ritrae i tre giovani è stato ampiamente condiviso sui social media, circolando e diventando virale anche al di fuori dei confini turchi.