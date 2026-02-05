Si schianta con l'aereo: sopravvive e pubblica il video

Un uomo s’è schiantato con il suo aereo, sopravvivendo miracolosamente all’incidente. Mesi dopo, ripresosi dalle ferite subite, ha deciso di pubblicare il video dell’incidente per “celebrare la vita”.

Il video, girato nel luglio 2025 dall’interno della cabina di pilotaggio, mostra l’aereo volare in modo stabile sopra Cascavel, nello stato di Ceara, nel nord-est del Brasile, prima di iniziare a precipitare improvvisamente in modo incontrollato con le immagini che sobbalzano violentemente al momento dell’impatto dopo una caduta da un’altezza equivalente a quella di un edificio di sette piani.

Incredibilmente l’uomo, Junior Pinheiro, è sopravvissute pur dovendo trascorrere più di 50 giorni in ospedale, di cui 41 in terapia intensiva, per aver subito danni e fratture varie, prima di essere dimesso nell’agosto 2025.

Lo scorso 28 gennaio, dopo aver recuperato quasi completamente dall’incidente, l’uomo ha deciso di pubblicare il video nel giorno del suo 39simo compleanno per celebrare la vita, come spiegato da lui stesso.

“È proprio come nei film. Sei qui e quando chiudi gli occhi, ti svegli in ospedale, senza sapere nulla di ciò che sta accadendo, insieme a molte altre persone” ha raccontato Junior, che in alcuni messaggi condivisi insieme al video, ha ringraziato i sostenitori per i messaggi e le preghiere ricevute dopo l’incidente.

“Sono ancora in cura per recuperare completamente la mobilità delle gambe ma sono venuto qui per dire che sto benissimo”, ha dichiarato il 39enne.