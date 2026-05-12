Incidente da brividi a Stanley Park, nella Columbia Britannica, al largo della costa di Vancouver: un uomo a bordo di una moto d’acqua è stato catapultato in aria dopo essersi scontrato a tutta velocità con una balena grigia che stava emergendo dall’acqua.

I testimoni hanno affermato che la balena grigia si stava nutrendo nella zona da diversi giorni, tanto che ogni sera si formava una piccola folla per poterla vedere non distante dalla riva.

Proprio in un momento in cui la balena stava riemergendo spruzzando il suo getto d’acqua dopo essersi nutrita, è avvenuta la collisione che ha lanciato in aria moto e motociclista.

L’uomo è stato soccorso dalla Guardia Costiera e ricoverato in ospedale, dove non è in pericolo di vita. Dal canto suo, la balena non pare aver subito ferite gravi, tanto che nelle ore successive è stata vista ancora nuotare e nutrirsi nella zona.

Video tratto da: IPA / KameraOne