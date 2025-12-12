VIDEO
NOTIZIE 12 DICEMBRE 2025

Si schianta contro il Ponte di Rialto con barcone, distrutta antica balaustra

Ruba il barcone pieno di pacchi e finisce per schiantarsi contro la balaustra di uno dei più famosi ponti al mondo, il Ponte di Rialto a Venezia, distruggendo tre colonnine e spezzando il piano d’appoggio: la protagonista è una donna di origini tunisine che le forze di polizia già conoscevano e che è stata arrestata.

La dinamica è ancora in corso di definizione ma la donna, fermata dalla Polizia locale, è stata intanto arrestata per furto e altri reati e domani dovrebbe essere processata per direttissima. Le immagini dell’impatto hanno fatto rapidamente il giro della città, prima che il barcone fosse spostato e ormeggiato sotto il Ponte di Rialto in sicurezza.

Il reparto della navigazione della polizia locale sta quantificando i danni ma sarà necessario del tempo visto il valore storico del monumento. Il consigliere comunale Giovanni Giusto arrivato subito sul posto per una prima valutazione dei danni.

(ServizioDi Merola)

