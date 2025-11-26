Si traveste come la madre morta per riscuoterne la pensione

Non è andato a buon fine il tentativo di un 57enne ex infermiere di continuare a riscuotere la pensione da tremila euro al mese della mamma morta da tre anni: travestitosi per sembrare la madre, morta all’età di 82 anni, l’uomo s’è presentato all’anagrafe di Borgo Virgilio, vicino Mantova, per rinnovare la carta d’identità scaduta e necessaria per continuare la sua truffa.

Riconosciuto da un’impiegata dell’anagrafe, l’uomo è stato successivamente fermato con l’accusa di occultamento di cadavere, truffa ai danni dello Stato, sostituzione di persona e falso in atto pubblico. L’uomo dovrebbe dovrà restituire all’INPS i circa 100mila euro incassati senza averne diritto.

Tra le caratteristiche avrebbero tradito l’uomo, la figura alta e mascolina, i peli sulle braccia, la vistosa parrucca, le mani troppo giovani per essere quelle dell’82enne madre e, naturalmente, il pomo d’Adamo sul collo.

Al momento si stanno cercando anche eventuali complici, visto che l’uomo si sarebbe presentato all’anagrafe con una persona al suo fianco.