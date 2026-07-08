Nel silenzio di Wimbledon, una piccola voce si è fatta sentire forte e chiara durante il match tra Jannik Sinner e Jan-Lennard Struff: un bambino sugli spalti ha urlato il nome del numero uno al mondo proprio mentre l’azzurro si preparava a servire. Era un momento delicato per il match, anche perché il tennis vive anche di concentrazione, rituali e pause quasi sacre prima della battuta.

Sinner, però, non si è irrigidito. Sul punteggio di 1-1 e 40:30 nel terzo set, dopo un secondo parziale molto combattuto, ha sentito quel “Jannik” arrivare dal pubblico. Prima ha sorriso, poi ha alzato lo sguardo verso la tribuna e ha salutato il piccolo tifoso con la mano. Un gesto rapido e semplice, ma sufficiente per far esplodere l’applauso del pubblico.

La reazione di Sinner al richiamo del bimbo

La scena racconta bene un tratto ormai riconoscibile di Sinner: la capacità di restare dentro la partita senza perdere attenzione per ciò che gli accade intorno. In un momento importante del match avrebbe potuto ignorare la voce, o magari infastidirsi… Invece ha scelto una risposta minima, educata e quasi istintiva.

Il pubblico di Wimbledon ha capito subito il senso del gesto. Era un saluto a un bambino che aveva trovato il coraggio di chiamarlo nel momento più silenzioso possibile…E il video è diventato virale ed è stato condiviso sui canali ufficiali del torneo.

Del resto, il campione è spesso protagonista di episodi che superano il risultato sportivo e raccontano il rapporto con il pubblico: un altro video ci mostra per esempio Jannik Sinner con la piccola Sofia a Roma, un momento diverso ma ugualmente legato alla sua immagine di campione accessibile e attento.

Il momento del match contro Struff

Nella partita contro Struff, Il tedesco ha costretto Sinner a lavorare, soprattutto nel secondo set, e l’azzurro ha cercato di aprire il terzo nel modo giusto. Proprio per questo il saluto al bambino ha colpito ancora di più: è arrivato mentre il match chiedeva lucidità, non in una fase già chiusa o priva di tensione.

Nel tennis, il servizio è uno dei momenti in cui la concentrazione conta di più. Ogni giocatore ha i propri tempi, il proprio respiro, i propri gesti. Un rumore improvviso può disturbare, soprattutto in uno stadio abituato al silenzio rituale prima del punto. Sinner ha trasformato quella piccola interruzione in una parentesi gentile, senza perdere il filo della partita.

Wimbledon ha sicuramente amplificato tutto: il contesto elegante, il silenzio del pubblico, il rispetto quasi liturgico per i tempi del gioco hanno reso ancora più evidente la voce del piccolo tifoso. E hanno reso più riconoscibile anche la reazione di Sinner, che resta misurata, sorridente e coerente con la sua immagine pubblica.

Il torneo londinese è pieno di tradizioni e simboli, e non a caso incuriosisce anche nei suoi dettagli più strani: non tutti sanno, ad esempio, perché sul trofeo di Wimbledon c’è un ananas.

Un gesto piccolo, ma molto “da Sinner”

Forte in campo, ma raramente scomposto; concentrato, ma non freddo; capace di restare dentro la gara e allo stesso tempo di riconoscere un momento umano. Dopo l’intervista, come spesso accade, Sinner si è fermato anche a firmare autografi e fare foto a bordo campo. Tra i tifosi c’era anche un bambino con una maglia speciale per chiedere una foto nel giorno del suo compleanno. Un’altra immagine che conferma il suo rapporto con i tifosi più piccoli.