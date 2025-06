Negli ultimi mesi i social si sono riempiti di post commoventi: immagini di personaggi famosi circondati da cani salvati, con didascalie che parlano di donazioni milionarie per creare paradisi dedicati per gli animali randagi. A colpire di più sono i nomi coinvolti: da Jannik Sinner a Morgan Freeman, passando per Djokovic, Nadal, Hamilton, Verstappen e persino Elon Musk. Tutti uniti, apparentemente, da un’enorme generosità nei confronti degli amici a quattro zampe. Ma c’è un problema: nulla di tutto questo è vero.

Il caso di Morgan Freeman e la donazione milionaria

Il caso più clamoroso è quello di Morgan Freeman, attore amatissimo dal grande pubblico. Secondo un post diventato virale su Facebook, in occasione del suo 88° compleanno Freeman avrebbe donato 11 milioni di dollari per costruire un santuario per migliaia di cani abbandonati. L’immagine che accompagna il messaggio lo mostra mentre accarezza un cane in quello che sembra un evento pubblico. Il post ha raggiunto migliaia di reazione, commenti e condivisioni, ma è basato su una notizia completamente falsa.

Quella foto, infatti, risale al 2017 ed è stata pubblicata su X da un fan account della serie TV “SEAL Team”. Il cane ritratto con l’attore si chiama Dita ed è un Pastore Belga Malinois che appare nella serie. L’immagine è reale, ma non ha alcun legame con donazioni, rifugi o compleanni speciali.

Il caso di Jannik Sinner e gli altri sportivi

La stessa dinamica ha coinvolto Jannik Sinner (che si rifugia qui quando smette di giocare), indicato come uno dei presunti benefattori insieme a Jasmine Paolini, Novak Djokovic e Rafael Nadal. Secondo la bufala, ciascuno di loro avrebbe donato 20 milioni di dollari per costruire rifugi per animali. Anche in questo caso non esiste nessuna conferma, né comunicati ufficiali, né articoli affidabili che lo attestino. Eppure migliaia di utenti hanno condiviso queste notizie, emozionandosi e lodando i tennisti per la loro (inesistente) generosità.

Cosa si nasconde dietro queste fake news

A rendere ancora più insidiose queste fake news è l’uso dell’intelligenza artificiale per generare immagini verosimili. I VIP vengono mostrati mentre abbracciano cagnolini in scenari paradisiaci, ma si tratta di fotomontaggi o illustrazioni create al computer. Le immagini non reggono a un esame attento: proporzioni sbagliate, volti poco realistici, dettagli sfocati. Eppure è bastato un like per far girare queste invenzioni a velocità virale.

Dietro tutto ciò non c’è una campagna benefica, ma un sistema ben rodato di disinformazione. Le pagine che diffondono queste bufale puntano a una cosa sola: aumentare l’engagement, cioè like, commenti e condivisioni. Più interazioni ricevono, più visibilità ottengono. E in molti casi dietro ci sono siti che monetizzano con la pubblicità o che cercano di indirizzare gli utenti verso trappole di altro tipo, comprese truffe vere e proprie.

La questione non riguarda solo la reputazione dei VIP coinvolti. Il danno più profondo è fatto alle persone che credono davvero in queste storie e che, pensando di sostenere qualcosa di nobile, distribuiscono attenzione e fiducia nella direzione sbagliata. Ma soprattutto, ne escono danneggiati gli animali stessi: quelli veri, che ogni giorno aspettano adozioni nei canili, e che meriterebbero azioni concrete, non storie inventate.

Come riconoscere le bufale e perché è importante non condividerle

Serve quindi più attenzione. Prima di condividere un post, basta chiedersi: “Qual è la fonte? Ne parla qualche testata autorevole? È plausibile? Guardando più a fondo, c’è forse qualche dettaglio che non convince?”. In un momento storico come quello che stiamo vivendo, in cui l’intelligenza artificiale (che è sempre più senziente) può creare immagini realistiche in pochi secondi, il nostro spirito critico è l’unico vero filtro. E se davvero vogliamo aiutare gli animali in difficoltà, possiamo sostenere chi lavora fisicamente ogni giorno nei rifugi e chi promuove le adozioni.