Le ultime apparizioni social, alcune assenze che non sono passate inosservate e due interviste senza riferimenti reciproci: sono diversi gli elementi che nelle ultime settimane hanno alimentato le indiscrezioni su una possibile crisi tra Jannik Sinner e Laila Hasanovic. A riaccendere l’attenzione è stato soprattutto un video pubblicato dalla modella su TikTok in occasione di Halloween, interpretato da molti come un possibile messaggio indirizzato al campione altoatesino. Nessuno dei diretti interessati, almeno per il momento, ha confermato una separazione, ma i segnali raccolti negli ultimi tempi hanno riportato la coppia al centro del gossip internazionale. Dopo mesi trascorsi tra tornei, viaggi e apparizioni pubbliche, il rapporto tra il numero uno del tennis e la modella danese sembra attraversare un momento delicato. Ecco quali sono gli indizi che hanno fatto nascere i sospetti e come è nata la loro storia.

Sinner e Laila Hasanovic si sono lasciati? Cosa sappiamo davvero

A far parlare nelle ultime ore è soprattutto un contenuto condiviso da Laila Hasanovic sul proprio profilo TikTok durante i festeggiamenti di Halloween negli Stati Uniti. Il video, accompagnato da una particolare scelta musicale, è stato interpretato da diversi osservatori come una possibile frecciatina sentimentale. Un dettaglio che, unito ad altri segnali, ha contribuito ad alimentare le voci di una rottura con Jannik Sinner.

Nelle immagini la modella parla al telefono e dice: ”Avevi ragione, si sta sentendo con un’altra ragazza“. Una voce risponde: “Visto? Te l’avevo detto”. “C’è una cosa che non mi hai detto, l’altra ragazza sei tu”, chiude la modella e influencer danese, mentre si trasforma da ‘brava ragazza’ a vampira. La traccia audio che fa da sottofondo musicale sono versi della canzone “The Answer (Interlude)” di Kylie Cantrall.

Tra gli altri elementi segnalati c’è innanzitutto la presunta distanza che si sarebbe creata dopo Wimbledon. L’ultima apparizione della coppia insieme risalirebbe infatti all’inizio di agosto. Da quel momento non sarebbero più state documentate occasioni pubbliche condivise, fotografie o scambi di messaggi sui rispettivi profili social.

A rendere ancora più insistenti le indiscrezioni ci sarebbero alcuni movimenti sui social network. Tra questi, il presunto scambio di follow tra Laila e il calciatore portoghese Rúben Dias. Rumors parlano di uno scambio di messaggi tra Sinner con Greta Galassi, ex Miss Mondo Italia.

Un altro particolare riguarda un comunicato diffuso da un marchio di lusso in occasione di un evento: nella prima versione Laila sarebbe stata presentata anche attraverso il riferimento alla sua relazione con il tennista, dettaglio poi scomparso nella versione successiva.

Chi è Greta Galassi e perché il suo nome è stato accostato a Sinner

Greta Galassi è una modella trentina, originaria di Mori, in provincia di Trento, ed ex pallavolista. Il suo percorso nel mondo dello spettacolo è iniziato molto presto: a 17 anni ha conquistato un titolo legato al concorso di Miss Mondo Italia, per poi proseguire la carriera nella moda, partecipando a eventi e sfilate. Il suo nome è finito sotto i riflettori del gossip dopo le rivelazioni su alcuni presunti messaggi privati scambiati su Instagram con Jannik Sinner.

Le conversazioni risalirebbero al 7 ottobre 2026, quando il tennista sarebbe stato ancora legato sentimentalmente a Laila Hasanovic. I due si sarebbero incontrati durante la Milano Fashion Week. Si tratta, tuttavia, di indiscrezioni che non hanno trovato conferma pubblica da parte dei diretti interessati. Non ci sono quindi elementi sufficienti per parlare di una relazione o di un tradimento: il coinvolgimento di Greta nella vicenda resta, al momento, soltanto un’ipotesi al centro delle cronache rosa.