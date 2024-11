Dopo il trionfo in Davis a Malaga, Jannik Sinner ha deciso di rilassarsi nel suo primo giorno di vacanza cimentandosi con il golf. Purtroppo, il numero 1 del tennis mondiale non è riuscito a centrare la pallina con il drive (il legno più lungo da utilizzare per iniziare la buca), scatenando le risate del padre Hanspeter e del suo coach Darren Cahill.