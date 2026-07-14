Jannik Sinner ha alzato il trofeo di Wimbledon, lo ha mostrato al pubblico, lo ha portato con sé nelle foto di rito e poi… lo ha dovuto restituire. Una scena che può sembrare strana a chi immagina il campione tornare a casa con la coppa originale sotto braccio, ma che in realtà fa parte della tradizione più rigida del tennis.

Dopo la vittoria a Wimbledon 2026, infatti, Sinner ha potuto tenere il Gentlemen’s Singles Trophy per circa mezz’ora. Il tempo necessario per la premiazione, le interviste, gli scatti ufficiali, le foto con il team e gli altri passaggi del cerimoniale. Poi il trofeo originale è stato riconsegnato all’All England Club, come previsto dal regolamento del torneo.

Cosa dice la regola di Wimbledon

Il trofeo maschile di Wimbledon non può lasciare l’All England Lawn Tennis and Croquet Club. È una delle regole storiche del torneo: la coppa originale resta custodita nella sede dei Championships e ai vincitori viene consegnata una replica da conservare.

Per questo Sinner non è rimasto davvero a mani vuote: dopo aver restituito il trofeo originale, il campione riceve una riproduzione in argento placcato oro, più piccola rispetto alla coppa vera. È quella che può portare a casa, esporre e tenere per sempre come simbolo del trionfo.

Il dettaglio dell’ananas sulla coppa

Tra le curiosità più note del trofeo di Wimbledon c’è l’ananas che si trova sulla sommità della coppa. È un dettaglio insolito, spesso notato anche dai tifosi, ed è legato alla storia del torneo e al valore simbolico che questo frutto aveva in passato. In epoca vittoriana, infatti, l’ananas era considerato un segno di prestigio, ospitalità e ricchezza, perché raro e costoso.

La scena con il team

La riconsegna del trofeo è avvenuta in un clima molto rilassato: Sinner era con il suo team e ha vissuto il momento con il sorriso, senza alcuna sorpresa: conosceva perfettamente la regola. Anche il suo staff ha scherzato sul momento. Darren Cahill avrebbe commentato il fatto di poter toccare il trofeo, mentre Simone Vagnozzi ha notato proprio il dettaglio dell’ananas sulla coppa. Piccole battute da backstage, in un giorno che per Sinner resterà storico.

Tra i momenti più osservati del torneo c’è stato anche l’incontro con i reali: vi abbiamo raccontato qui di Sinner a Wimbledon con William e Kate, un altro passaggio del cerimoniale ufficiale che accompagna il campione dopo il trionfo.

La replica che resta al vincitore

La replica consegnata ai campioni è alta circa tre quarti dell’originale, tra i 34 e i 35 centimetri. Anche se non è la coppa principale, ha comunque un valore simbolico enorme: porta incisi i nomi dei vincitori, compreso quello di Sinner, e rappresenta il trofeo che il tennista può davvero conservare.

Nel caso di un nuovo successo, come accaduto a Sinner, il meccanismo prevede anche l’aggiornamento della replica. Il campione può lasciare quella dell’anno precedente e riceverne una nuova con l’incisione dell’ultima vittoria.

Perché a Wimbledon si fa così

La regola serve a proteggere un oggetto storico. Il trofeo originale è un cimelio del torneo, parte dell’identità dell’All England Club. Nella sede ufficiale è tutelato e mantenuto dentro il patrimonio simbolico del torneo di tennis più prestigioso e blasonato al mondo. Wimbledon, d’altronde, è costruito proprio su queste tradizioni; dal bianco obbligatorio per i giocatori alle fragole con panna, fino ai rituali della premiazione.