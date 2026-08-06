Jannik Sinner è tornato a Milano per sottoporsi a nuovi controlli medici. Il campione avrebbe un problema al ginocchio destro e i tifosi si chiedono se possa compromettere i prossimi impegni sul circuito ATP. Il numero uno del ranking mondiale si è presentato in una clinica specializzata per effettuare una serie di esami approfonditi, programmati dopo il fastidio accusato nelle ultime settimane. Al momento non si parla di un infortunio grave, ma lo staff del campione preferisce procedere con la massima prudenza prima della partenza per gli Stati Uniti, dove sono in programma il Masters 1000 di Cincinnati e, successivamente, gli US Open. Le visite rappresentano un passaggio importante per definire il calendario delle prossime settimane. L’obiettivo è capire se Sinner potrà affrontare il torneo senza rischi oppure se sarà più opportuno concedersi qualche giorno di recupero per arrivare nelle migliori condizioni possibili all’ultimo Slam della stagione. La priorità del suo team resta infatti la gestione della condizione fisica, evitando di aggravare un fastidio che, almeno per il momento, non viene considerato particolarmente preoccupante.

I controlli di Sinner al ginocchio

I controlli svolti a Milano, dove era già stato qualche mese fa dopo il malore a Melbourne, hanno riguardato principalmente il ginocchio destro, la zona che ha destato maggiore attenzione negli ultimi giorni. L’atleta è entrato il 4 agosto alle 8 in clinica ed è uscito verso mezzogiorno, dopo quattro ore di visite.

Secondo quanto riportato dalle fonti, Sinner si è sottoposto a una serie di accertamenti specialistici utili a valutare l’origine del fastidio e a verificare che non vi siano lesioni o problematiche tali da richiedere uno stop prolungato.

La scelta di effettuare visite approfondite rientra nella normale gestione di un atleta di altissimo livello. Nel tennis moderno il calendario è estremamente intenso e ogni minimo problema fisico viene monitorato con attenzione. Per questo motivo Sinner e il suo staff hanno deciso di non sottovalutare il dolore, preferendo affidarsi agli specialisti prima di prendere qualsiasi decisione sul programma agonistico.

Le indicazioni emerse dagli esami invitano alla cautela ma non fanno pensare a un quadro particolarmente allarmante. Resta comunque aperta la possibilità di ulteriori verifiche nei prossimi giorni, così da valutare l’evoluzione del fastidio e capire se il ginocchio risponderà positivamente agli allenamenti. Soltanto dopo questi controlli verrà presa una decisione definitiva sulla partecipazione al Masters 1000 di Cincinnati.

L’eventuale rinuncia al torneo americano non sarebbe legata a un peggioramento delle condizioni del campione italiano, ma alla volontà di evitare qualsiasi rischio in vista degli appuntamenti più importanti della stagione. Lo staff medico, infatti, preferisce programmare con attenzione ogni fase del recupero, senza accelerare i tempi.

Come sta Sinner

La domanda che in queste ore si pongono tutti gli appassionati è semplice: come sta Sinner? Le informazioni disponibili descrivono una situazione sotto controllo. Il numero uno del mondo continua a convivere con un fastidio al ginocchio destro, ma al momento non emergono elementi che facciano pensare a un infortunio serio o a uno stop di lunga durata.

Dopo le visite mediche, Sinner ha lasciato la clinica con un atteggiamento tranquillo, salutando i tifosi presenti e concedendosi anche qualche autografo. Un gesto che ha contribuito a rassicurare l’ambiente, pur senza fornire indicazioni definitive sulle sue condizioni. La decisione relativa alla trasferta negli Stati Uniti sarà presa soltanto dopo aver analizzato tutti i risultati degli esami e le sensazioni del giocatore durante gli allenamenti.

Il torneo di Cincinnati rappresenta un appuntamento importante nella preparazione agli US Open, ma non è considerato prioritario rispetto allo Slam di New York. Per questo motivo, se il ginocchio non dovesse offrire garanzie sufficienti, il campione altoatesino potrebbe scegliere di saltare il Masters 1000 per concentrarsi esclusivamente sul recupero. Sarebbe una decisione di natura preventiva, condivisa con lo staff tecnico e medico, e non la conseguenza di un infortunio particolarmente grave.

Al momento, quindi, prevale l’ottimismo. I controlli effettuati a Milano servono proprio a monitorare l’evoluzione del problema e a garantire che Sinner possa affrontare il finale di stagione nelle migliori condizioni possibili. Le prossime ore saranno decisive per conoscere il programma definitivo del numero uno del mondo, ma l’obiettivo resta chiaro: arrivare agli US Open al massimo della forma, evitando inutili rischi nelle settimane che precedono lo Slam americano.