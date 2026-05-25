Andrea Kimi Antonelli, per tutti semplicemente Kimi, è uno dei nomi più osservati della nuova Formula 1. Nato a Bologna il 25 agosto 2006, è cresciuto in un ambiente in cui il rumore dei motori non è mai stato un sottofondo casuale, ma quasi una lingua di famiglia: suo padre Marco Antonelli è stato un pilota e ha costruito attorno alle corse una parte importante della propria vita professionale.

Per Kimi, quindi, il motorsport è arrivato presto: prima come gioco, poi come disciplina, infine come strada. È partito dal karting, dove ha bruciato le tappe attirando l’attenzione degli addetti ai lavori e soprattutto della Mercedes, che lo ha inserito nel proprio programma giovani nel 2019.

Una carriera costruita a tutta velocità

Il percorso di Antonelli è stato rapido, quasi verticale. Dopo i successi nei kart, il passaggio alle monoposto ha confermato le aspettative: nel 2022 ha vinto sia la Formula 4 italiana sia la ADAC Formula 4, imponendosi come uno dei talenti più solidi della sua generazione. Non solo veloce sul giro secco, ma anche capace di reggere la pressione di un campionato, qualità che in Formula 1 contano quanto il talento puro.

Nel 2023 ha continuato la scalata conquistando titoli importanti in Formula Regional, tra Medio Oriente ed Europa. A quel punto Mercedes ha scelto di accelerare ancora: niente Formula 3, direttamente Formula 2 con Prema nel 2024. Un salto impegnativo, anche perché arrivato addosso a un ragazzo ancora giovanissimo e già trattato come il futuro dell’automobilismo italiano.

La grande svolta è arrivata con la chiamata della Mercedes in Formula 1: il team delle Frecce d’Argento è uno dei marchi più riconoscibili della storia della Formula 1. Ma non solo: Antonelli è stato scelto per raccogliere un’eredità enorme: quella del sedile lasciato da Lewis Hamilton. Un dettaglio che da solo basta a spiegare la pressione attorno a lui. Non solo debuttare in F1 ma farlo in una squadra storica, accanto a George Russell e sotto lo sguardo di Toto Wolff, che da anni crede nel suo potenziale.

Il carattere del predestinato

Antonelli viene spesso definito “predestinato”, una parola comoda ma anche rischiosa. Perché dietro l’etichetta c’è un ragazzo che è dovuto crescere molto in fretta, imparando a convivere con attese enormi. Il talento è evidente, ma c’è anche disciplina, famiglia, metodo e una certa capacità di restare centrato mentre intorno tutto accelera.

Il tratto che lo rende interessante è il modo in cui sembra assorbire ogni passaggio della carriera come una tappa naturale, pur dentro un percorso fuori dal comune. Antonelli appartiene a quella generazione di piloti cresciuti con simulatori, dati, preparazione mentale e una comunicazione costante con team e ingegneri. Ma conserva anche qualcosa di molto italiano: una relazione quasi sentimentale con la macchina, con la pista, con l’idea di correre.

Amori e vita privata

Anche fuori dal paddock Antonelli è diventato un volto molto seguito, come dimostra il video virale del suo arrivo a scuola in Mercedes. Sulla vita privata, invece, è sempre stato piuttosto misurato: sappiamo che il suo nome è stato legato a Eliska Babickova, pilota di kart e volto seguito sui social. La relazione ha attirato l’attenzione anche perché univa due mondi molto vicini: quello delle corse e quello della nuova generazione cresciuta tra paddock e piattaforme digitali, ma la loro storia sarebbe arrivata al capolinea nei primi mesi del 2026.

Non solo F1: l’esperienza da attore

La curiosità più sorprendente, però, riguarda il cinema. Prima di diventare uno dei volti più attesi della Formula 1, Kimi Antonelli è comparso in Veloce come il vento, il film del 2016 diretto da Matteo Rovere con Stefano Accorsi e Matilda De Angelis.

Nel film Antonelli era ancora un bambino e interpretava Matteo, uno degli amici di Nico De Martino. La parentesi da attore non sembra destinata a diventare una seconda carriera ma è stato piuttosto un cameo nato dentro un mondo che conosceva già benissimo: quello delle corse, dei circuiti e della velocità.