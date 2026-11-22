Muovere gli occhi contemporaneamente in direzioni diverse, come se ciascuno seguisse un movimento indipendente dall’altro. È quello che riesce a fare un uomo protagonista di un video girato nella provincia di Jilin, nella Cina nord-orientale. Le immagini, registrate il 14 novembre 2026, mostrano una capacità piuttosto insolita: mentre un occhio rimane perfettamente fermo, l’altro si sposta lateralmente. Poi l’uomo inverte il movimento, arrivando persino a orientare entrambi gli occhi in direzioni differenti nello stesso momento.

L’incredibile abilità: un occhio fermo, l’altro in movimento

Nella maggior parte delle persone, gli occhi si muovono in maniera coordinata per consentire alla vista di concentrarsi sullo stesso punto. È un meccanismo naturale, che permette al cervello di combinare le immagini provenienti da entrambi gli occhi e ottenere una visione unica e tridimensionale. Proprio per questo motivo, osservare qualcuno capace di muovere un occhio senza coinvolgere apparentemente l’altro può risultare piuttosto sorprendente.

Nel filmato registrato in Cina, l’uomo mostra più volte questa particolare capacità. Inizialmente mantiene un occhio immobile mentre sposta l’altro, poi ripete l’esercizio invertendo i lati. La parte più curiosa arriva quando riesce a orientare contemporaneamente i due occhi in direzioni diverse, creando un’espressione decisamente insolita. Non si tratta quindi del semplice movimento che si ottiene guardando verso il naso o incrociando gli occhi: la dimostrazione sembra richiedere un controllo volontario piuttosto preciso della muscolatura oculare.

Sebbene possa sembrare un talento fuori dal comune, la possibilità di dissociare parzialmente i movimenti dei due occhi non è del tutto sconosciuta. Un esempio familiare è proprio quello dello strabismo volontario: alcune persone riescono a convergere gli occhi verso l’interno oppure a modificare intenzionalmente la direzione dello sguardo. La capacità mostrata nel video rappresenta una manifestazione più particolare di questo controllo, che non tutti riescono a eseguire con la stessa facilità.

Come fa a muovere gli occhi separatamente

Per capire come sia possibile, bisogna partire da un piccolo dettaglio anatomico: ogni occhio dispone di sei muscoli extraoculari, responsabili dei movimenti del bulbo oculare all’interno dell’orbita. Questi muscoli lavorano in combinazione per permettere allo sguardo di spostarsi verso l’alto, verso il basso e lateralmente. Nonostante siano normalmente coordinati tra loro, i muscoli dei due occhi possono rispondere a comandi differenti in determinate condizioni.

I sei muscoli si dividono in due gruppi principali. I quattro retti comprendono il retto mediale, che orienta l’occhio verso il naso, il retto laterale, che lo sposta verso la tempia, il retto superiore e il retto inferiore, responsabili rispettivamente dei movimenti verso l’alto e verso il basso. A questi si aggiungono i due muscoli obliqui, superiore e inferiore, che contribuiscono a controllare le rotazioni e gli spostamenti diagonali del bulbo oculare.

A coordinare il loro lavoro interviene il sistema nervoso, attraverso tre nervi cranici. È proprio questa complessa rete di collegamenti a rendere possibili i diversi movimenti oculari. Normalmente, quando guardiamo un oggetto, il cervello invia comandi coordinati ai muscoli di entrambi gli occhi, così da mantenere lo sguardo allineato.

Esistono tuttavia situazioni in cui questo coordinamento può essere modificato. Quando, per esempio, proviamo a guardare la punta del nostro naso, i due occhi convergono verso l’interno. In altri casi, è possibile sperimentare una certa dissociazione dei movimenti, riuscendo a mantenere un occhio in una posizione mentre l’altro si sposta. Questa capacità dipende dal controllo neurologico dei muscoli extraoculari e dalla possibilità di attivare schemi di movimento differenti rispetto a quelli utilizzati abitualmente.

Non significa, però, che chiunque possa imparare facilmente a riprodurre l’esibizione vista nel filmato. La capacità di controllare volontariamente i due occhi in maniera indipendente varia da persona a persona e non è detto che un semplice allenamento permetta di raggiungere lo stesso risultato. In ogni caso, ciò che a prima vista sembra un trucco quasi impossibile da realizzare ha una spiegazione legata al funzionamento dei muscoli e del sistema nervoso che regolano la nostra vista.

Video tratto da: IPA/KameraOne